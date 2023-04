La saison des motards revient, celle des accidents aussi : “Ils sont en moyenne deux fois plus graves que pour les automobilistes”

Une passion qui n’est pas sans rique. Rien que l’an dernier, pas moins de 2.719 motards et passagers ont été blessés l’an dernier en Belgique. Et 65 ont été tués. Soit plus d’un par semaine. Avec une forte densité d’accidents durant la “belle” période : quatre accidents de moto sur cinq auraient lieu entre avril et octobre, indique l’Agence wallonne pour la Sécurité routière. 'La présence accrue de motards sur les routes à cette période et une pratique de la moto ponctuelle, essentiellement liée à des activités de loisirs”, expliquent en grande partie ces chiffres, indique Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR.

Selon une étude de l’AWSR, 7 motards sur 10 utilisent en effet leur véhicule principalement dans le cadre de loisirs. Avec les routes wallonnes comme terrains de jeu principal. “Chaque année, environ 170 motards sont ainsi victimes d’un accident grave de la route en Wallonie. Ces accidents sont en moyenne deux fois plus graves que ceux impliquant des automobilistes. Cette différence s’explique en grande partie par le fait que les motards ne disposent pas d’un habitacle protecteur, ce qui les rend plus vulnérables en cas d’accident. Dans la très grande majorité des accidents de moto mortels, c’est d’ailleurs le motard lui-même qui a perdu la vie. Les spécificités de la mobilité à moto en Wallonie jouent également un rôle dans la gravité des accidents.”

En Wallonie, la pratique de la moto serait en effet étroitement liée à la saisonnalité. “Près de la moitié des accidents ont lieu hors agglomération, dans des zones souvent rurales, sur des routes limitées à 70 ou 90 km/h où les conséquences pour les usagers peuvent potentiellement être plus graves.”

Proportionnellement à la densité de population, c’est dans les provinces de Luxembourg et de Namur que l’on enregistre le plus d’accidents graves impliquant des motards. “On dénombre en effet près de 2 fois plus de motards tués ou gravement blessés/100.000 habitants dans ces 2 provinces que dans les 3 autres provinces wallonnes. Ces chiffres reflètent l’attrait particulier des motards pour ces régions touristiques où l’on retrouve notamment des routes sinueuses avec peu d’habitations.”

Selon les données de l’AWSR, pas moins de 50 % des accidents mortels sont liés à des chocs à la tête. “Le port du casque est donc essentiel. Un modèle intégral offrira une meilleure protection du visage et de la tête. Opter pour une couleur claire ou fluo peut également faire la différence en matière de sécurité routière. Plus visible par les autres usagers, le casque de couleur claire permet en effet de réduire de près de 20 % le risque d’accident. Plus d’un accident sur 3 (35 %) impliquant une moto et un autre usager, a ainsi lieu alors que ce dernier tourne à gauche et coupe la route au motard. Plus de la moitié des conducteurs qui entrent en collision avec un motard déclarent ne pas l’avoir vu.”

L’ASWR plaide, outre pour la plus grande prudence des motards et une pour une plus grande attention des automobilistes envers ces usagers moins protégés, pour des équipements corrects pour les motards. “Le port de blouson de pantalon, de gants et de bottes moto réduit de 20 à 60 % les risques d’hospitalisation avec des blessures graves. Les gilets fluorescents réduisent de 37 % le risque d’accident avec un autre usager. Et l’airbag permet de réduire le de 14 % le risque de blessures graves à la poitrine. “Contrairement aux automobilistes, le motard n’est pas entouré de carrosserie. Son équipement est donc sa première et unique protection en cas de chute ou en cas d’accident.”