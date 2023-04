Paul Magnette défend l’idée d’un service public de l’alimentation scolaire : “La meilleure dépense que l’on puisse faire”

Cela nous a intrigués. En Finlande, tous les enfants inscrits dans les crèches, les écoles primaires, les établissements secondaires et les écoles professionnelles reçoivent à midi un repas chaud et équilibré. Ce dispositif a été rendu obligatoire dans les années 40. Il est présenté par ses défenseurs comme un moyen d’assurer l’assiduité des élèves à l’école. Les repas sont préparés dans des cuisines centrales qui sont ensuite distribuées dans des établissements de plus petites tailles. Ces cuisines préparent des repas pour le milieu scolaire, mais également pour d’autres services communaux.

C’est ce modèle que défend Paul Magnette. “L’alimentation a une telle importance dans la construction de notre capital de santé qu’investir dedans serait vraiment la meilleure dépense que l’on puisse faire”, nous explique-t-il. Le chef des rouges estime que cela devrait être intégré à la sécurité sociale.

À lire aussi

La difficulté, c’est que l’alimentation scolaire est une compétence qui relève des communautés. Et que la Fédération Wallonie-Bruxelles est désargentée au possible. En 2013, celui qui était alors ministre de la Coopération au développement dans le gouvernement Di Rupo avait déjà porté cette idée de mettre en place des repas scolaires gratuits. “J’avais vu des études et j’avais discuté avec des médecins qui m’avaient confirmé qu’un système de cantines publiques gratuites ou quasi gratuites, avait un impact positif sur le développement cérébral des enfants et sur la réussite scolaire. Il est prouvé qu’un enfant qui a accès à une alimentation de qualité aura une meilleure santé et de meilleurs résultats scolaire. Offrir des repas gratuits, cela permet d’éviter des inégalités sur le plan scolaire.”

Le ministre avait alors lancé l’idée. On parlait alors d’un investissement de 240 millions d’euros, ce qui lui avait valu de se faire incendier. Personne ne croyait le projet réalisable. Paul Magnette, lui, n’a pas perdu espoir de voir l’idée se concrétiser. “Ce sera peut-être dans quinze ans.”

Mais plutôt que de mettre en place le dispositif à l’échelle régionale, le socialiste espère le faire grandir depuis l’échelon local. “On a mis en place un système où on commence par les maternelles et les zones d’éducation où le développement socio-économique est plus bas que la moyenne.” Il prend l’exemple de Charleroi où une cuisine centrale a été mise en place en collaboration avec l’hôpital du Bois de l’Abbaye. Cette cantine publique alimente le centre hospitalier, mais également une vingtaine d’écoles et des maisons de repos. “Cela crée de l’emploi local et cela permet de sortir des réseaux des grandes multinationales de l’agroalimentaire.”

”C’est l’un des projets phare de Charleroi Métropole, la structure qui coordonne l’action des 30 communes du grand Charleroi avec 600 000 habitants, que l’on appelle la ceinture alimentaire. Il y a à peu près 2 000 producteurs à Charleroi Métropole. L’idée a été de fédérer ces producteurs locaux pour qu’ils alimentent en matières premières la centrale en blé, fromage, légumes, etc. De la sorte, on peut faire des cahiers des charges et leur demander des quantités fixes avec des prix fixes.”

L’idée a percolé au sein du gouvernement wallon. Le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS) aimerait également voir se dessiner des ceintures alimentaires autour des grandes villes pour créer des dynamiques économiques positives entre les producteurs locaux et les écoles.