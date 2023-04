Antonio Panzeri a été inculpé de corruption, blanchiment d'argent et est accusé d'avoir dirigé une organisation criminelle dans le dossier du Qatargate. Il sera dans les prochains jours assigné à résidence, sous le régime du bracelet électronique comme l'a indiqué son avocat Laurent Kennes auprès de nos confrères de la RTBF.

Pour bénéficier de cette nouvelle détention plus légère, Antonio Panzeri avait signé avec le parquet fédéral un mémorandum de repenti, en janvier. Cette loi permet de bénéficier d’une peine négociée et allégée en échange d’informations complètes et sincères sur les crimes ou délits commis par l’intéressé et ses complices.

En ce qui concerne l’ex-vice présidente du Parlement européen Eva Kaili et l’eurodéputé belge Marc Tarabella, ils sont toujours détenus en prison. La première du côté de Haren et le deuxième à Marche-en-Famenne.