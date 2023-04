Solayman Laqdim présente son plan d'action pour les droits de l'enfant : "On a tous été des délinquants"

Quelles sont vos priorités pour améliorer les droits des enfants en Belgique?

"La précarité sera au centre de mes priorités. Quand on regarde toutes les problématiques en lien avec les droits de l’enfant, on retrouve à chaque fois la pauvreté en toile de fond. Les chiffres de la pauvreté infantile sont alarmants. Énormément d’enfants arrivent à l’école le ventre vide. Cette problématique dépasse largement mon mandat mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas interpeller les autorités en ce sens. Plus largement, les droits de l’enfant touchent à toute une série de thématiques comme le logement, la mobilité, la santé, la question migratoire, avec les MENA (mineurs étrangers non accompagnés). Aujourd’hui, beaucoup de ces enfants sont en Belgique et de grosses difficultés se posent. Le DGDE est là pour eux aussi. L’accès aux milieux d’accueil dans le milieu de la petite enfance et leur accessibilité financière figurent également parmi mes priorités. Il y a aussi d’autres thématiques auxquelles je serai attentif comme le décrochage scolaire, le harcèlement, la question de la gratuité scolaire et de l’inclusion dans toutes les sphères de la société…”

Selon une enquête réalisée à Bruxelles, 11,2 % des infractions sont le fait de mineurs. Ce chiffre vous inquiète-t-il ?

"Si on ramène ça à l’ensemble de la population, ce chiffre montre que les enfants ne délinquent pas plus que les majeurs. On a souvent l’image d’une justice trop laxiste à l’égard des jeunes mais c’est faux. Pour avoir travaillé au parquet de Huy et de Liège avec des mineurs délinquants, je peux affirmer que la justice pour mineurs est plus réactive que la justice pour adultes. Il y a tout un arsenal de mesures qui existent pour répondre à la délinquance juvénile et il faut toujours être prudent par rapport aux chiffres.”

Ces chiffres ne reflètent pas la réalité?

“11 % de la délinquance enregistrée, ce n’est pas 11 % de la délinquance réelle. Je ne connais pas la politique criminelle de la division judiciaire de Bruxelles mais si le procureur du roi ou les chefs des zones de police décident de mettre le focus sur les jeunes en mettant plus de policiers sur un certain type d’infraction, ils vont forcément en détecter beaucoup plus. Pour interpréter correctement les chiffres, il faut toujours tenir compte du contexte législatif et de la politique criminelle qu’il y a autour.”

Quid de la répression de la délinquance ?

“Ce n’est pas en enfermant quelqu’un qui a commis des faits de délinquance qu’on va l’aider à se redresser. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer mais la délinquance, c’est quelque chose de normal. On a tous fait des bêtises, on a tous traversé au rouge ou fait quelque chose d’interdit par la loi. Bref, on a tous été des délinquants. Quand la délinquance est occasionnelle elle n’est pas problématique. Par contre, quand des jeunes s’inscrivent dans une carrière délinquante, c’est autre chose. Certains jeunes sont dans une véritable carrière délinquante et toutes les réponses du système protectionnel belge ont échoué. Quand ces jeunes représentent un danger pour la société, dans ces cas exceptionnels, on les fait basculer dans le droit des majeurs. C'est ce qu'on appelle le désaisissement. À titre personne j’y suis opposé parce que j’estime que c’est un échec de société terrible.”

L'idée que la société serait devenue trop laxiste envers les jeunes est très répandue. A un autre niveau, on entend souvent ce discours quand il est question d'interdire les fessées et les punitions.

“C’est quelque chose qu’on entend souvent malheureusement. Certaines personnes considèrent encore qu’une bonne gifle, ça fait du bien. Sauf qu’une gifle ou une fessée ça fait des dégâts et toutes les études montrent que ça ne fonctionne pas. La Belgique est un des rares pays à ne pas avoir légiféré contre les violences dites éducatives ordinaire, avec la Russie et l’Azerbaïdjan. C’est très interpellant, d’autant que la Belgique a toujours été très progressiste sur les droits de l’enfant.”

Comment expliquez-vous ce décalage?

“Il faut trouver un consensus et ce n’est jamais simple en Belgique. On est en train d’essayer de convaincre les différents partis d’adhérer à ce programme.”