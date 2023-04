Charlotte a connu des complications après la pose de son stérilet: "J'aurais pu en mourir"

Une semaine plus tard, le médecin constate que le stérilet a bougé de place.

"Les gynécologues ont remarqué que le stérilet était descendu. Ils me l'ont remis en me demandant de revenir une semaine plus tard pour un contrôle et là encore, il avait bougé. On me l'a donc retiré et on m'a conseillé de remettre le modèle que j'avais porté pendant cinq ans", poursuit Charlotte. Le problème, c'est que ce modèle de stérilet demande une technique particulière de la part du praticien.

"Tous les gynécologues ne veulent pas le poser. Pour trouver quelqu'un qui acceptait de me poser ce stérilet, , j'ai du faire le tour de différents centres de planning familial. J'ai fini par trouver un gynécologue qui a accepté. Dans son cabinet, il utilisait du vieux matériel comme des vieux speculum en métal qui font bien mal. ça ne m'inspirait déjà pas confiance. Puis pendant l'examen, il a constaté que j'avais une infection et malgré ça, il a placé le stérilet mais deux jours plus tard, j'ai commencé à souffrir de maux de tête. Je n'étais pas bien du tout, j'avais une grosse douleur dans le bas ventre. Je me suis rendue aux urgences tellement j'étais mal. Mon ventre était gonflé comme un ballon. J'avais en fait développé une énorme infection au niveau de l'utérus avec des suintements. A l'hôpital, les soignants étaient extrêmement choqués de mon état. Si je n'étais pas allée aux urgences, je ne serais probablement plus là", dénonce-t-elle.

Charlotte se remet tout doucement de son infection. Elle souhaite sensibiliser aux risques potentiels pour les femmes qui utilisent ce moyen de contraception. "Si ça m'est arrivé, c'est sans doute arrivé à beaucoup d'autres femmes et ça risque encore d'arriver. Je trouve aussi très questionnant le fait que la contraception ne soit pas mieux remboursée dans notre pays. Une meilleure couverture permettrait aux femmes d'avoir accès à de meilleurs professionnels de la santé", estime-t-elle.