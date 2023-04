Indemnisation des victimes, punition rapide, ... : Van Quickenborne veut une justice plus efficace 

Le vice Premier ministre souhaite que la Justice puisse davantage recourir au principe de “reconnaissance préalable de culpabilité”. Introduit en 2016 dans la jurisprudence belge, le concept de “guilty plea” peut accélérer les procédures judiciaires pour des faits pour lesquels le procureur peut requérir moins de 5 ans de prison et pour lesquels l’accusé plaide coupable.

À lire aussi

”Cette démarche n’est possible qu’à la condition que le suspect plaide coupable, que l’auteur a conscience de sa culpabilité et que les victimes sont d’abord intégralement indemnisées. Le ministère public prend l’initiative dans ce domaine. L’inculpé, assisté d’un avocat, doit bien sûr marquer son accord”, explique le cabinet du ministre.

Moins d'attente

Une étude récente du parquet général de Bruxelles a toutefois montré que cette procédure était rarement utilisée. Raison pour laquelle “il est important d’améliorer cette procédure”, précise Vincent Van Quickenborne, qui souligne les “nombreux” avantages du principe de reconnaissance préalable de culpabilité. “Si l’auteur plaide d’emblée coupable, il n’y a plus de longue phase d’enquête ni de procédure judiciaire. Nous rendons la justice plus humaine car la victime doit attendre beaucoup moins longtemps pour être reconnue et indemnisée. De plus, les auteurs, conscients de leur culpabilité, savent à quoi s’en tenir et peuvent commencer à purger leur peine et à travailler à leur réhabilitation.”

Avec ce projet de loi, la victime sera davantage impliquée dans la procédure. L’auteur et la victime pourront désormais se mettre d’accord sur la réparation intégrale et immédiate du préjudice subi ou convenir d’un plan de remboursement. Une phase de négociation sera instaurée et le délai d’acceptation de la peine proposée passera de 10 jours à 1 mois du fait de l’implication de la victime.

À lire aussi

Le champ d’application de la procédure sera désormais également étendu aux instructions, sous réserve de l’accord du juge d’instruction en charge du dossier. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant. En outre, au lieu du dispositif complexe actuel, le procureur du Roi pourra proposer une reconnaissance préalable de culpabilité par écrit et de manière simplifiée.

Enfin, le projet de loi prévoit que le juge peut décider de modifier l’accord de reconnaissance préalable de culpabilité lors de l’audience au cours de laquelle l’accord est entériné. En effet, dans la situation actuelle, le juge ne peut que rejeter ou entériner un accord. Cette disposition est introduite principalement pour éviter que la procédure ne se bloque en raison d’erreurs matérielles. Ainsi, les accords pourront être rectifiés sur place et le tribunal pourra ensuite les entériner.

Le projet de loi sera soumis au Conseil d’État pour avis et ensuite, sous réserve d’éventuels amendements, déposé au Parlement.