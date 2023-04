La maltraitance animale en hausse en Wallonie : “La justice est encore trop laxiste avec les bourreaux d’animaux”

“La cruauté gratuite, la malveillance, les empoisonnements sont une réalité. On voit des cas de conflits de voisinage où des personnes empoisonnent le chat du voisin. ça peut aussi arriver dans le cadre d’une vengeance intrafamiliale par exemple. Les causes sont multiples et de notre point de vue on a le sentiment que ça augmente”, confirme Jean-Marc Montegnies, président d’Animaux en Péril.

Et si la loi est plus sévère que par le passé en ce qui concerne la maltraitance animale, notamment depuis la mise en place du code wallon du bien-être animal en Wallonie en 2019, dans la pratique, les bourreaux d’animaux s’en sortent encore souvent sans condamnation.

“On vient tout juste d’avoir des nouvelles d’une plainte introduite dans le cadre d’une saisie effectuée en 2018. C’était une des saisies les plus horribles que j’ai connues : on marchait littéralement sur des cadavres pendant l’intervention. Il était question d’une quinzaine de moutons, c’était abominable mais le tribunal a décidé de suspendre le prononcé sous prétexte qu’une condamnation aurait porté atteinte à la réputation de l’auteur et que le préjudice aurait été trop grand, étant donné qu’il vit dans un petit village où tout le monde se connaît”, dénonce Sophie Locatelli, d’Animaux en Péril.

L’ASBL Animaux en péril peut aussi compter sur de généreux donateurs pour soigner et nourrir ses 400 pensionnaires

“Pour nous, c’est presque une insulte. Cet homme est responsable de la mort de plusieurs animaux et il s’en tire sans rien”, souligne-t-elle.

Des cas comme ça constituent le quotidien du refuge. “Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Il est grand temps que les choses évoluent enfin d’autant plus que l’opinion publique réclame que les auteurs de cruauté envers les animaux soient plus sévèrement punis et surtout qu’ils n’aient pas l’occasion de récidiver”, clame la militante.

Des débats pour inscrire le bien-être animal dans la Constitution

Un constat partagé par Michel Vandenbosche, président de Gaïa. “La justice belge est encore trop laxiste envers les bourreaux d’animaux”, affirme-t-il. Celui-ci estime qu’en inscrivant le bien-être animal dans la constitution belge, l’impunité diminuerait.

“Les animaux sont déjà reconnus dans le Code civil en tant qu’êtres sensibles. Trois propositions de loi sont actuellement débattues au Sénat pour aller un pas plus loin et inscrire les animaux dans la Constitution. Ce ne serait pas que symbolique, ce serait un pas important pour défendre le bien-être animal. La Cour constitutionnelle est la cour la plus élevée dans notre système juridique. En inscrivant les animaux comme être sensibles, on signifie aussi qu’on ne peut plus faire revenir sur leurs droits. Et puis plusieurs pays sont en avance sur nous. C’est le cas de la Suisse, de l’Allemagne, du Luxembourg, de l’Autriche et du Brésil. La Belgique n’est pas du tout en avance à ce niveau-là.”

Près de 800 plaintes pour maltraitance animale en 2022

L'an passé, le numéro de téléphone mis en place par la région wallonne pour recueillir les plaintes pour maltraitance envers des animaux a enregistré 790 plaintes. Ces appels ne représentent qu'une petite partie des faits de maltraitance animale traités par la région, à ceux-ci doivent en effet être ajoutés les demandes adressées directement à la police, aux communes, à l'Afsca et aux refuges. Ils permettent néanmoins d'avoir un premier aperçu des diverses formes de maltraitance constatées et des espèces animales les plus touchées.

Selon les chiffres officiels de la ligne d'écoute, les mauvaises conditions de détention figurent en tête des motifs d'appel. Les problèmes d'identification, l'absence de nourriture, le manque de soins, l'absence d'eau et l'abandon figurent parmi les motifs les plus courants. Plus interpelant encore, dans 5% des cas, il est carrément question de violence.

Sans grande surprise, les chiens figurent en tête de liste des victimes. A eux-seuls, ils représentent près de la moitié des plaintes (49%). Viennent ensuite les équidés (chevaux et ânes) : 16% des plaintes, puis les chats : 9% des plaintes. Parmi les animaux mentionnés dans le rapport de l'administration figurent également des moutons, des chèvres, 18 oiseaux, 13 lapins, des bovins, des furets, des poissons... Aucune catégorie d'animaux ne semble épargnée.

En 2022, la région wallonne a également procédé à 47 saisies pour raison de maltraitance, pour un nombre total de 700 animaux interceptés. L'année passée se distingue par un nombre exceptionnellement élevé de lapins (306 précisément), qui s'explique en grande partie par la saisie record de 241 lapins et cobayes dans un élevage situé en région namuroise. Les animaux étaient amaigris, déshydratés, infestés de parasites quand ils ont été pris en charge par l'Unité du bien-être animal de la Région wallonne. En dehors des lapins, 102 chiens, 96 chats , 70 rongeurs, 35 moutons, 22 équidés figurent sur la liste.