Mila, la chienne de Marie, a été empoisonnée… en pleine promenade: “J’ai retrouvé de la poudre blanche là où passent de nombreux chiens”

"Quand elle est arrivée chez le vétérinaire, elle était déjà dans un état assez avancé. Elle ne savait plus bouger parce que les nerfs avaient été touchés. Le lendemain, le vétérinaire m’a appelée pour me dire qu’elle était décédée pendant la nuit. La cause ? Un empoisonnement”, souffle Marie.

Quelques jours plus tard, un autre chien est arrivé chez le vétérinaire avec les mêmes symptômes.

“Il s’était promené au même endroit que ma chienne. Par chance, il a survécu. Je me suis dit qu’il avait sans doute mangé la même chose que ma chienne, au même endroit. Je suis donc retournée sur les lieux de la promenade pour voir s’il ne restait pas de traces de poison et j’ai trouvé plusieurs appâts : il y avait des œufs et des petits pains avec de la poudre blanche. Ils avaient été placés dans une zone de passage, un lieu inévitable pour les personnes qui se promènent par-là avec leur chien. Il faut savoir que c’est un endroit où il y a des chiens tout le temps. Ce n’était pas du tout excentré”, poursuit Marie.

L’habitante de Folx-les-Caves décide alors d’interpeller les échevins de son village.

“J’essaye de comprendre ce qui s’est passé et comment faire pour éviter que ça se reproduise mais je suis quasiment sûre de connaître l’auteur des faits. Tous les propriétaires de chiens ont peur maintenant. Ce n’est pas normal. J’ai aussi téléphoné à la police pour qu’elle vienne voir les appâts. Des policiers les ont pris pour les analyser et un dossier a été ouvert. D’autres cadavres d’animaux ont été trouvés. J’espère que l’enquête donnera quelque chose même si j’ai peur que ce ne soit vraiment pas une priorité. Ce qui me console un peu c’est que je me dis que Mila a eu plus de balades et d’amour en 2 ans que d’autres chiens sur toute une vie…”