Vers la gratuité du stérilet pour augmenter l’accès à la contraception ? “Dans certains plannings familiaux, c’est le far-west”

D’après une enquête de santé réalisée en Belgique à la demande du gouvernement fédéral en 2018, on apprend que plus de 8 femmes sur 10 utilisent un moyen de contraception (en augmentation depuis 2012). Parmi elles, 48 % prennent la pilule (en diminution depuis 10 ans) et 25 % ont un stérilet. Le plus souvent, c’est le gynécologue qui le met en place mais cela peut aussi être fait en planning familial. “Dans les plannings familiaux, il faut savoir que ce sont des lieux où le recrutement n’est pas idéal pour les gynécologues, indique Victor Fonzé, qui a quarante ans de pratique gynécologique derrière lui. Aujourd’hui, il est le vice­-président de la plateforme Médecins en difficulté. La plupart des professionnels sont débordés et en général, les plannings ne sont pas leur priorité car c’est moins bien payé. Ils recrutent donc sans pouvoir faire de véritable sélection et il est possible, cela arrive, que des personnes qui n’aient pas assez d’expérience posent des stérilets. Pour placer un stérilet, il faut une certaine précaution et suivre une technique de placement, sans oublier une discussion préalable avec la patiente concernant les différents stérilets. Il est donc important de donner plus de moyens aux plannings, notamment pour recruter des gens spécialisés et expérimentés”.