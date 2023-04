Un engin a explosé le 18 mars dernier à l’entrée des restaurants, qui appartiennent à la même société. Les deux enseignes ainsi que des véhicules et bâtiments voisins ont été endommagés. L’incident pourrait être lié au milieu de la drogue et le risque d’une nouvelle attaque serait trop grand pour une réouverture.

”Selon la police, l’attaque est liée à la disparition d’une cargaison de cocaïne”, a précisé la Ville d’Anvers. Elle viserait l’entourage de “King” et “Smiley”, deux figures du milieu de la drogue. Un enlèvement survenu le 22 février 2023 et deux attaques contre des maisons liées à ces personnes à Malines sont également reliées à ces faits, selon la Ville.

Par mesure de sécurité et compte tenu de la nature violente des faits, une fermeture des restaurants s’impose, estime le bourgmestre, le risque pour les personnes visées, les voisins et les passants étant trop grand. “De plus, la Jules Moretuslei compte de nombreuses habitations, des grands magasins et établissements horeca, donc beaucoup de passage. […]. Il y a par ailleurs quelques établissements d’enseignement et de santé à proximité.”