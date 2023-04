Licenciement collectif: les socialistes et les syndicats veulent revoir la loi Renault

Sur les quelque 9 000 employés actuels de Delhaize, un peu plus de 200 devraient perdre leur travail dans l’opération de franchisation. C’est ce qu’il ressort actuellement des négociations entre le groupe de grande distribution et ses représentants syndicaux. Ces derniers craignent toutefois que le changement de statut de l’entreprise n’entraîne davantage de pertes d’emploi. Quand les supermarchés Delhaize passeront du modèle intégré au modèle franchisé, les structures employant moins de 50 travailleurs ne pourront plus bénéficier de représentation syndicale. Il sera dès lors plus facile de virer ces employés. “C’est 9 000 emplois qui sont sur la sellette”, tempête le Setca.