Près de 15 millions d’euros demandés pour une maison à Knokke : l’immobilier de prestige ne connaît pas la crise

L’annonce est postée sur le site d’une agence immobilière spécialisée dans les biens de prestige, et pourrait faire rêver les récents lauréats belges d’EuroMillions qui rêvent de strass et de paillettes après une vie à trimer en usine, dans un supermarché ou derrière un bureau : le château de Mishaegen, à Braaschaat, se cherche un nouveau propriétaire. Le bien, précise l'agence immobilière, dispose “d’un hall d’entrée spacieux qui dessert plusieurs salons”, d’une salle familiale, d’une bibliothèque/bureau, d’une cuisine que ne peuvent qu’envier les jurés de TopChef, de six chambres et d’autant de salles de bain et de garages, en plus d’un espace spa avec jacuzzi et hammam et bien d’autres pièces.

Son prix est laissé à discrétion des prétendants sérieux. Mais il doit être pharaonique au regard des autres biens en vente sur le site de l’agence immobilière. Une villa ultramoderne de 700 m2 dont le jardin de 75 ares donne sur le bois de Wolvendael à Uccle, y est par exemple affichée au prix "modique" de… 7 millions d’euros. Ce qui n’est rien par rapport aux près de 15 millions d’euros demandés pour une maison, au toit de chaume typique, des quartiers huppés de Knokke.

“Certains ne savent pas quoi faire de leur argent”

Alors que les revenus les plus modestes éprouvent parfois les pires difficultés pour obtenir un financement en raison de la hausse récente des taux hypothécaires, l’immobilier de prestige ne semble pas connaître la crise. “Certains ne savent pas quoi faire de leur argent, confie un agent immobilier spécialisé dans les biens de luxe. Ils ont des dizaines de millions d’euros qui campent sur leur compte et ne savent pas les dépenser. Ils changent donc de maisons comme de chemise. Et pour certains d’entre eux, ce n’est pas plus douloureux financièrement d’acheter une maison à 7 millions que pour vous d’acheter un paquet de frites au snack du coin.”

En 2008, l’éclatement de la crise des subprimes américains, qui avait débouché sur une instabilité bancaire telle que l’État avait dû intervenir pour sauver des banques comme Fortis et Dexia, avait entraîné un certain marasme sur le marché de l’immobilier de luxe. Face à l’incertitude, il fallait parfois plus d’un an pour que le bien disparaisse des radars. Parfois sans avoir été vendu.

”Ce sont désormais les belles familles belges qui achètent ces biens prestigieux”

Aujourd’hui, la hausse des taux d’intérêt et l’instabilité des marchés ne semblent plus avoir le même impact sur les candidats-acheteurs. “Les petits portefeuilles sont impactés par les taux d’intérêt hauts, confie notre interlocuteur. Pas les ultrariches. Alors qu’un taux de 3,5 % peut lourdement impacter le pouvoir d’achat de la classe moyenne, les très grands portefeuilles achètent comptant. Il leur suffit de vendre quelques actions et ils peuvent acheter cash une maison à plusieurs millions.”

Administratrice-déléguée de l’Immobilière du Lion, spécialisée dans la vente de biens de prestige, Suzanne Belgeonne confirme que le marché “se porte plutôt assez bien, malgré les événements des dernières années (NDLR : crise du covid, crise énergétique,…) qui auraient pu impacter le marché. Mais il n’y a pas de crise de l’immobilier de ce calibre.”

Entendez : les biens de luxe se vendent toujours comme des petits pains. “La seule raison pour laquelle certains empruntent encore quand ils achètent une maison à 7 millions d’euros est certainement d’intérêt fiscal”, confie-t-elle.

Entre 1995 et 2015, c’étaient surtout les étrangers qui faisaient main basse sur les belles propriétés en Belgique. Notamment les Français, qui se sont installés chez nous pour échapper à l’impôt sur la fortune (ISF) instauré en France. “Désormais, ça se calme, indique Suzanne Belgeonne. Cette période d’euphorie est passée. Et ce sont désormais davantage les belles familles belges qui achètent ces biens prestigieux.”

Ce petit bijou de modernité peut être à vous pour la "modique" somme de 4,5 millions d'euros. ©Immobilière Le Lion

Avec des prix qui, s’ils ne grimpent plus forcément, se maintiennent à des niveaux tels que 99 % de la population belge ne peut y accéder. Avec des délais de vente relativement courts. “L’immobilier de prestige est un marché de niche, analyse un agent immobilier de l’agence Engel&Völkers. Les biens ne sont pas pléthoriques et, une fois sur le marché, certains peuvent être vendus en quelques semaines. Les candidats-acheteurs peuvent se permettre d’être un peu plus pointilleux. Un bien de luxe peut se vendre en deux-trois mois, voire moins si l’acheteur tombe sur un coup de cœur. Ce qui est relativement rapide vu les sommes engagées.”

Suzanne Belgeonne confirme : “Certains, qui attendent le bien de leur rêve, peuvent se décider en quelques jours s’il arrive sur le marché. Bien sûr, on n’est pas dans la situation où un petit appartement de Bruxelles peut se vendre en un jour mais cela peut être très rapide.”

Quant au profil type, il est souvent le même. “Des gens issus des bonnes familles ou des héritiers d’un empire économique, nous dit-on chez Engel&Völkers. Et des gens qui sont relativement âgés pour amasser suffisamment d’argent pour se permettre d’acheter de tels biens.”

Pourtant, selon Suzanne Belgeonne, de plus en plus de jeunes parviendraient à s’offrir de tels biens. “Auparavant, nous ne voyions pas de candidats-acheteurs en deçà de 45 ans, confie-t-elle. Désormais, on en voit de plus en plus qui ont 27-28 ans. Des jeunes qui ont créé des start-up qui les ont rendus millionnaires.”