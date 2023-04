À lire aussi

Paul Magnette a ainsi réagi, évoquant "un ami exceptionnel, toujours attentif, délicat, généreux. Un immense travailleur, dévoué sans limite à Thuin, à la Wallonie, à Charleroi métropole. Un formidable compagnon de campagnes, de luttes et de fêtes. Un être cher, rare, qui suscitait la sympathie partout où il passait."

Christie Morreale, ministre de l'Emploi, de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances, a également réagi, regrettant la perte "de ce grand défenseur des pouvoirs locaux et de sa soif de vivre".

Éliane Tillieux, présidente de la Chambre, a exprimé sa douleur. "Aventurier et amateur de sport extrême, municipaliste convaincu, il avait les valeurs de gauche chevillées au corps et l’humour comme devise pour prendre la vie du bon côté. Un précieux camarade et un ami vrai s’en est allé", commente-t-elle.

Les Jeunes Socialistes de Charleroi et Thuin ont rendu hommage quant à eux à "un cœur énorme et une passion engagée". "Il aura marqué la scène politique wallonne en prônant la solidarité et la justice sociale", ajoutent-ils.

Le député fédéral et bourgmestre de Farciennes Hugues Bayet a lui mis un avant la disparition d'un homme qui "était toujours dans le camp de ceux qui trouvaient des solutions pour améliorer la vie des citoyens. C’était, aussi et surtout, une personnalité attachante, pleine de bonhomie, qui accordait la même attention à tout le monde, peu importe la condition de la personne devant lui. C'était un modèle pour beaucoup. Il laissera un grand vide."

D'autres bourgmestres et politiciens de la région de Charleroi, ainsi que d'anciens collègues, ont également réagi en nombre sur les réseaux sociaux.