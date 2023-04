"Il faut qu'on parle": distributeurs de billets, l'espèce en voie d'extinction

Selon Céline Aron, entrepreneuse (CEO de So blonde management), on ne peut plus retirer de l'argent au supermarché non plus. Elle dénonce: "Tous les services disparaissent !" Dany Spreutels, avocat, surenchérit: "C'est un euphémisme, la banque n'est plus du tout en phase avec les intérêts des consommateurs. Sauf quand c'est pour s'enrichir." Alexis Carantonis, rédacteur en chef de dhnet.be, dénonce le fait qu'on accentue la dépendance à la voiture en isolant les ruraux et en les forçant à trouver du service plus loin. Alors qu'on demande aux Belges d'être plus écolos et de moins recourir aux automobiles.

Les primes et les factures d'énergie sont un nouveau casse-tête pour les Belges. Selon Alexis Carantonis, il faut maintenant être un technicien pour comprendre sa facture et le fonctionnement des primes.

Alexis Carantonis modère le scandale Dedonder, qui refuse de quitter TikTok. Selon lui, il faut comprendre l'intérêt politique d'être sur Facebook ou TikTok. "Emmanuel Macron, par exemple, se montre avec des influenceurs". Pour Dany Spreutels, les réseaux sociaux sont synonymes de "poubelle".