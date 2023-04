Le nombre de Bruxellois à l’emploi atteint un record… mais le taux de chômage de la capitale reste le plus haut du pays

Le seuil du demi-million a été dépassé pour la première fois : 509.000 Bruxellois travaillent. L’évolution du nombre d’emplois en Région bruxelloise poursuit donc sa tendance positive des années précédentes. En un an, Actiris dénombre 39.000 emplois supplémentaires, ce qui porte le nombre total à 835.000, un autre record.

Le taux de chômage est ainsi de 11,5 % en Région Bruxelles-Capitale. Il y a dix ans, il était de 17,5 % et de 15 % en 2017. Les chiffres dévoilés correspondent au taux de chômage le plus bas depuis 1992.

Le taux d’emploi est quant à lui passé de 62,2 % en 2021 à 65,2 % en 2022.

”Chômage en baisse, taux d’emploi en hausse : tous les indicateurs sont au vert”, se félicite Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois de l’Emploi. “Si je m’en réjouis, je n’oublie pas pour autant que l’accès au marché de l’emploi est plus compliqué pour de nombreux Bruxellois.”

Ces données ne doivent toutefois pas occulter le fait que la Région Bruxelles-Capitale conserve le plus haut taux de chômage du pays, devant la province de Hainaut (10,6 %) et de Liège (8,4 %). C’est en Flandre-Orientale (2 %) que ce taux de chômage est le plus faible.

"Nous restons la Région du pays avec le plus haut taux de chômage"

”Malgré les bonnes progressions au niveau du taux d’emploi et du taux de chômage, nous restons la Région du pays avec le plus haut taux de chômage”, souligne David Leisterh, chef de groupe MR au Parlement bruxellois qui ajoute notamment que le nombre de demandeurs d’emplois inoccupés “repart à la hausse en 2023”.

32 % des emplois bruxellois sont occupés par des Flamands

Autre élément intéressant que pointe Actiris : les chiffres de Statbel permettent de déterminer le nombre de navetteurs qui sont actifs dans une Région autre que celle où ils habitent.

Il en ressort ainsi que les emplois dans la Région de Bruxelles sont pour un peu plus que la moitié (50,5 %) occupés par les Bruxellois eux-mêmes. 32 % des emplois sont occupés par des Flamands et 17,5 % par des Wallons. 49,5 % des emplois bruxellois sont occupés par des Flamands ou des Wallons, contre 50,6 % en 2021.