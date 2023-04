Un autre chiffre interpelle également dans le rapport d'IPSOS, quatre-vingts pour cent des Belges trouvent inacceptable de payer des médicaments en vente libre tels que le paracétamol au moins cinq fois plus cher que nos voisins aux Pays-Bas. ​ ​

C'est un milier de Belges qui ont été sondés par la célèbre agence IPSOS afin de déterminer si les médicaments procurables sans ordonnance d'un médecin ne pourraient pas être vendus ailleurs qu'en pharmacie. L'étude apporte un autre indicateur lié à la crise. "Un tiers des sondés ont différé l’achat de médicaments, ces six derniers mois, en raison d’un manque de moyens financiers", peut-on lire dans le communiqué.

La différence avec nos voisins néerlandais est assez forte. Une comparaison qui fait dire à la moitié des personnes interrogées souhaitent que les médicaments délivrés sans ordonnance en Belgique ne soient pas seulement disponibles en pharmacie. C'est par example le cas pour un médicament bien connu de tous, le paracétamol.

Pour Kruidvat, l’une des chaînes de drogueries qui proposent des médicaments sans ordonnance aux Pays-Bas, il serait intéressant que la Belgique en profite aussi. Le détaillant est en plein essor et compte 293 magasins répartis en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. "Les prix baisseraient de manière significative si nous pouvions le faire en Belgique aussi. Notre étude montre que 80 % des Belges souhaitent que les autorités interviennent pour contrer les prix élevés. Nous y voyons une opportunité pour le gouvernement belge. L’ouverture du marché, de manière responsable, rendrait les soins de santé en Belgique plus abordables et plus accessibles. C’est plus important que jamais en période d’inflation."