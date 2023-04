Meurtre de la baronne Myriam Ullens de Schooten, dite "Mimi" : ses deux enfants se constituent à leur tour partie civile

À lire aussi

Après une discussion qui se serait mal passée dans la résidence de son père (88 ans) et de sa belle-mère (70 ans), Nicolas Ullens de Schooten aurait été invité à quitter les lieux car le couple devait partir. Il aurait attendu la sortie du véhicule piloté par sa belle-mère dans lequel son père était le passager avant. Blessé lors de l’attaque, le baron Guy Ullens de Schooten a toutefois pu assister aux funérailles de sa défunte épouse vendredi matin à Lasne dans le Brabant wallon.

Les différents témoins seront entendus dans les prochains jours par la juge d’instruction. La chambre du conseil devra quant à elle se prononcer début mai sur le maintien ou non en détention du beau-fils de la baronne.

"Une enquête doit avoir lieu pour comprendre la personnalité de la victime et de l’auteur afin d’en savoir plus sur ce passage à l’acte."

"Il s’agit d’une enquête classique pour un dossier avec homicide involontaire. La seule différence, c’est évidemment l’aspect médiatique vu la personnalité de la victime et le fait que cela intervient dans une famille richissime", selon le procureur du Roi du Brabant wallon Marc Rézette, en charge du dossier. "L’enquête devra permettre de déterminer les raisons du passage à l’acte. Il n’y a, a ma connaissance, pas de devoir d’enquête particulier compte tenu de la nature des faits. Une enquête doit toutefois avoir lieu pour comprendre la personnalité de la victime et de l’auteur afin d’en savoir plus sur ce passage à l’acte."

La question de l’enjeu financier et plus précisément de l’héritage serait le motif principal de ce meurtre. Certaines sources indiquent que le refus de Myriam Ullens de payer les frais de mariage de son beau-fils aurait constitué la goutte d’eau. Une information qui n’a, pour l’heure, pas été confirmée. La baronne est également soupçonnée d’avoir "dilapidé la fortune familiale" et d’avoir favorisé financièrement ses deux enfants au détriment de ses trois beaux-fils et de sa belle-fille.

Les funérailles de la baronne Ullens se sont déroulées dans une relative intimité, vendredi dernier en la petite église Saint-Étienne, à Ohain, le village de l’entité lasnoise où vivait la septuagénaire aux côtés de son époux Guy Ullens. Pour y accéder, il fallait être muni d’un carton d’invitation. Parmi les personnalités présentes a été aperçu le baron Edouard Vermeulen, créateur de mode belge, de la maison Natan. Le comte Maurice Lippens, ancien président du groupe Fortis, assistait également à l’office.