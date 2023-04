Première visite officielle du prince Gabriel, qui accompagne le souverain en Guyane pour le lancement d'un satellite

Juice - acronyme de Jupiter Icy Moons Explorer - est une mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) visant à explorer la planète géante et trois de ses lunes glacées. Le satellite, qui mettra sept ans et demi à atteindre sa destination située à 600 millions de kilomètres, deviendra le premier véhicule spatial à se mettre en orbite autour d'une lune planétaire autre que la Terre.

L'objectif principal de la mission, menée en parallèle à une autre de la Nasa, sera d'évaluer à quel point Jupiter et ses différentes lunes réunissent les conditions nécessaires à l'apparition et à l'existence de la vie telle qu'on la connaît.

Juice passera la majeure partie de ses trois ans en orbite à étudier Ganymède, mais elle permettra également aux scientifiques d'en apprendre davantage sur la lune la plus éloignée de Jupiter, Callisto. Des enseignements qui pourraient aider à mieux comprendre l'histoire du système solaire tout entier.

La veille du lancement, mercredi, le Roi sera invité à visiter le site de Kourou, notamment le pas de tir et le lanceur Ariane 5. Le souverain, passionné d'espace, avait assisté au départ de Dirk Frimout en 1992, au retour de Frank De Winne de son premier voyage en 2002 et à son départ pour son deuxième voyage en 2009. L'an dernier, le Roi a reçu Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA, et Raphaël Liégeois, le nouvel astronaute belge.

Accompagné par le secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique Thomas Dermine, le souverain aura également l'occasion de s'entretenir avec les membres belges de l'ESA et des représentants d'entreprises impliquées dans le projet. Parmi elles figurent notamment l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB), qui a travaillé au développement d'un spectromètre imageur visible et infrarouge, l'Observatoire royal de Belgique ou encore l'Institut Star de l'ULiège.

Le lancement, jeudi à 9h15 (14h15 en Belgique), sera le dernier de l'ESA avec Ariane 5, dont le successeur devrait être inauguré fin 2023. En cas de conditions défavorables, l'opération sera reprogrammée autant de fois que nécessaire, au moins jusqu'à la fin du mois. Météo France prévoit actuellement des orages pour jeudi matin. Le Roi restera éventuellement 24 heures de plus en Guyane, mais pas davantage.

La Belgique est le cinquième contributeur financier à l'agence spatiale européenne, avec une enveloppe qui a été revue à la hausse et atteint 305 millions d'euros pour la période 2023-2027.