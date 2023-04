Amendes routières: un P.V. contesté sur deux peut sauter !

Selon les chiffres communiqués par la police fédérale, on a recensé un peu plus de 6 millions d’infractions routières en 2021. Et les chiffres de 2022, pour l’instant arrêtés au premier semestre, laissent penser que la barre des 7 millions d’infractions aura été, si pas franchie, au moins approchée l’an dernier.

Si la très grande majorité des automobilistes acceptera l’amende, une partie la contestera. Selon les chiffres communiqués par le SPF Justice, près de 6.000 contestations sont ainsi traitées, chaque mois, par le parquet national de sécurité routière, où sont centralisées, depuis juillet 2022, toutes les amendes en matière de roulage. Ce qui correspond à un peu moins d’1 % de la totalité des infractions.

Avec un certain succès qui pourrait inciter les plus réticents à oser contester le procès-verbal déposé dans leur boîte aux lettres : selon Virginie Claerhout, porte-parole du nouveau parquet national de la sécurité routière (PSR), seules 52 % des contestations pour des faits de roulage sont refusées par les quelques 45 employés du PSR. En d’autres termes : près d’un procès-verbal contesté sur deux saute après contestation par l’automobiliste incriminé.

Ce qui ne signifie pas forcément que les 52 % recalés par le parquet sont en tort : une partie non négligeable d’entre eux continuent leur action jusque devant les tribunaux et, épaulés d’un avocat, parviennent à faire sauter la douloureuse.

“Le nombre total de perceptions immédiates est passé de 4,9 millions en 2021 à 6,2 millions en 2022, soit un accroissement d’environ 27 %, commente le SPF Justice. Si le contrevenant ne paie pas sa perception immédiate, il reçoit du ministère public une majoration de l’amende d’environ 33 % (NDLR : sauf en cas de contestation). En 2022, 94 % des contrevenants ont payé leur amende après avoir reçu une perception immédiate. Les personnes qui s’obstinent à ne pas payer l’amende reçoivent un ordre de paiement du ministère public. Depuis le lancement de cette procédure en 2020, un peu plus d’un million d’ordres de paiement ont été envoyés.”