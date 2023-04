Deux infractions et justifications identiques mais deux verdicts différents: “Les citoyens ne sont pas égaux devant la loi”

Cet avocat spécialisé en matière de roulage, sollicité par ses clients, envoie des centaines de contestations de procès-verbaux chaque année. Et chaque jour il s’étonne du manque d’équité des citoyens devant la justice.

À lire aussi

Notamment en raison de la complexité de la procédure. “Aujourd’hui, on apprend que près d’une contestation sur deux est donc acceptée par le parquet, commente Bruno Gysels. Mais combien d’automobilistes ont préféré payer plutôt que de contester tout simplement parce qu’ils ne voulaient pas se lancer dans une procédure sans fin ou parce qu’ils craignaient que le montant de la perception immédiate soit augmenté, comme le leur fait croire à tort le parquet en leur indiquant qu’ils s’exposent à une amende plus élevée s’ils ne paient pas ?”

Par ailleurs, l’avocat dénonce “l’incohérence dans les réponses apportées par le parquet.” Pour deux infractions similaires et avec une contestation identique – à savoir le non-respect du délai de 14 jours entre la contestation des faits infractionnels et l’envoi du P.-V. -, l’avocat a reçu deux verdicts différents. “Une contestation était acceptée, l’autre refusée, s’étonne-t-il. Où est la cohérence souhaitée par le législateur ? À partir du moment où deux infractions identiques sont contestées de la même manière, la réponse du parquet devrait être systématiquement la même. Or, ce n’est pas le cas. C’est totalement incohérent et cela va à l’encontre des objectifs qui ont poussé le législateur à créer ce parquet national.”

Bruno Gysels dénonce aussi l’extrême lenteur de la justice en ce domaine. “Certaines contestations introduites il y a plusieurs mois n’ont toujours pas reçu de réponse. Pis : un de mes clients a été invité à payer une amende au montant augmenté parce qu’il n’avait pas payé dans les dix jours. Or, j’avais introduit pour lui une contestation à laquelle je n’ai toujours pas eu de réponse. J’estime qu’à moins d’être incompétent, il ne faut pas un mois pour répondre à une contestation. Et que si on ne l’a pas fait en un mois, c’est qu’on reste bouche bée face aux arguments avancés. Le législateur devrait donc décider que si aucune réponse argumentée n’a été apportée dans le mois après la contestation, cette dernière devrait être considérée comme étant acceptée.”

Enfin, déplore Maître Gysels, les automobilistes, quand ils essuient un refus dans leur contestation, recevraient “systématiquement” une réponse non motivée. “Ils savent juste que leur contestation est refusée mais ils ne savent pas pourquoi. Ça empêche tout dialogue et ça pousse de nombreux automobilistes à poursuivre leur action devant les tribunaux. Ce qui va là aussi à l’encontre de l’objectif de désengorger les tribunaux de police.”

Nommée procureure en charge du parquet national de sécurité routière en février, Michèle Coninsx semble donc avoir du pain sur la planche pour lui apporter davantage de cohérence et de rapidité.