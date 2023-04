Mobilier de luxe et dépenses excessives : un ouvrier dévoile les sommes colossales du chantier du nouveau Parlement wallon

À lire aussi

RTL a donc été vérifier ces informations et s’est rendu sur place. Une machine à café à près de 2.400 euros, le sofa du bureau présidentiel à plus de 18.000 euros et des chaises à 4.750 euros/pièce, le Parlement wallon n’a visiblement pas lésiné sur les moyens pour décorer sa nouvelle Maison des parlementaires. André Frédéric a tenté, assez maladroitement, de se défendre : “Nous ne sommes pas à ce prix-là. Sur ces chaises-ci, on doit être à peu près en dessous de 3.000 euros, TVA comprise.” “Je rappelle que c’est du mobilier d’équipement collectif et professionnel. Ce n’est pas du matériel que j’irai acheter pour ma maison. Ce n’est pas du tout le cas. Et donc là, il y a un marché public qui a été fait en toute transparence”, ajoute-t-il.

L’extension du Parlement wallon accueillera 150 fonctionnaires, 75 députés et leurs collaborateurs installés dans 91 bureaux. Certains sont équipés de lecteurs biométriques, achetés à l’unité à près de 4.000 euros, afin de sécuriser le bâtiment. “On peut aussi engager 40 huissiers et suivre les gens partout. Il faut s’adapter”, clame André Frédéric.

À lire aussi

D’une estimation de 17 millions d’euros, la facture définitive de l’extension s’élève à 46 millions d’euros. Le déménagement est prévu dans 3 mois, à la mi-juillet, durant les congés parlementaires. Ces dépenses ont été validées par l’ancien bureau du Parlement wallon, alors en période de crise. Tout cela est actuellement étudié par la justice qui devra faire la lumière sur d’éventuels dépassements dans ces marchés publics.