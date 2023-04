Vous avez reçu le P.V. d’une ‘vieille’ infraction ? Vous pouvez le faire sauter !“Quand le délai est dépassé, c’est une victoire à 100%"

Parmi les quatre millions d’automobilistes qui se font flasher chaque année en Belgique, certains n’ont pas peur du ridicule et abusent d’excuses plus farfelues les unes que les autres pour tenter d’éviter l’amende. “Parmi ces excuses, on retrouve souvent le besoin pressant qui nécessiterait de rouler plus vite pour arriver plus vite chez soi, commente Bruno Gysels. Ce sont sans doute les excuses les plus fréquentes. Mais ce sont des excuses qui ne tiennent pas devant un tribunal.”