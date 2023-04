Pour Jean-Michel De Waele, sociologue du sport, le monde sportif aux États-Unis est “très différent”. “Les joueurs sont syndiqués, mieux organisés et ils peuvent mieux faire respecter leurs droits qu’en Europe”, indique-t-il. De son côté Mathieu Ladevèze, rédacteur en chef adjoint à La DH-Les Sports, estime qu’il faut “aller beaucoup plus loin dans les sanctions et toucher directement aux finances des clubs”.

Autre sujet sur la table, les déplacements luxueux de Charles Michel. Frédéric Chardon, journaliste politique à la Libre, précise que nous nous trouvons dans un contexte très particulier avec l’invasion de l’Ukraine : “Il a donc dû se démultiplier”. L’expert reconnaît toutefois que les critiques sont légitimes.

Enfin, dernier point discuté, faut-il moderniser James Bond ? D’après Luc Le Clesh, président du Club James Bond France, il va bien falloir. “Cela va être une vraie peau neuve”, pointe l’invité, qui précise qu’il y a eu des changements “depuis 60 ans” avec 6 acteurs différents.