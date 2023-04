Présence sur OnlyFans, communication sans tabous, prévention renforcée : les mutuelles veulent s’attaquer aux mythes qui entourent la sexualité

À lire aussi

Pour faire découvrir le métier de sexologue, Partenamut a donné la parole à la sexologue clinicienne, Camille Nérac, dans de courtes capsules vidéo, le premier épisode dévoile notamment les coulisses de ce métier et l’évolution de la sexualité.

Aujourd’hui, les mutuelles n’hésitent plus à briser les tabous qui entourent la sexualité. Au Nord du pays, la mutualité chrétienne a créé OnlyFacts, un compte OnlyFans pour informer les jeunes sur leur santé sexuelle à travers plusieurs vidéos éducatives. À son grand étonnement, l’influenceuse érotico-pornographiqueVeerles Peeters a été engagée pour remplir cette mission, parallèlement au lancement d’une plateforme entièrement dédiée. La Mutualité chrétienne flamande entend renforcer sa présence en ligne pour aller à la rencontre des jeunes sur le terrain (virtuel), là où ils sont les plus vulnérables.

Lutter contre la désinformation

“On est parti sur la définition de la santé définie par l’OMS, c’est-à-dire le bien-être physique et mental de la population, rappelle Valérie De Keyser, porte-parole de Partenamut. Pour contribuer à cet équilibre mental, on a donc décidé d’intervenir dans le coût des séances chez le sexologue. Après la pandémie, les problèmes de santé mentale ont explosé et la sexualité ne doit pas être un thème oublié”.

guillement On veut donner une information de qualité, notamment chez les plus jeunes"

Pour des séances en sexologie et psychologie concernant des consultations avec un psychologue, psychothérapeute, orthopédagogue clinicien ou sexologue, tous les patients ont droit à des remboursements qui vont jusqu’à 320 €/an, à raison de maximum 20 €/séance ou bilan (soit maximum 16 séances par an). Et si la personne est atteinte d’une pathologie lourde ou chronique dont l’endométriose, le plafond passe à 440 €/an.

Dans sa communication sur les réseaux sociaux, Partenamut en profite pour délivrer des conseils sur la santé sexuelle et le bien-être mental, en brisant les tabous et les mythes, mais aussi et surtout en pointant les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de la sexualité. Dans une deuxième capsule vidéo, la sexologue déconstruit les mythes autour de l’endométriose.

“On a voulu s’entourer de professionnels, notamment via des capsules vidéos, pour parler des soins existants, briser les tabous autour de la sexualité et aborder les difficultés de la vie de tous les jours tout en donnant une information correcte, précise Valérie De Keyser. On se doit également de s’adapter à l’évolution de la société et aux nouvelles tendances, notamment chez les jeunes, même si notre communication et nos offres touchent tous les publics. On voudrait que les jeunes se rendent compte que la sexualité est différente de ce qu’on voit sur le web, et cela passe par une déconstruction des stéréotypes. D’autant plus qu’aujourd’hui, les dérives sont nombreuses et il y a des soi-disant spécialistes qui peuvent s’avérer contre-productifs pour les patients”.

Concernant la contraception, Partenamut propose pour tous les patients un remboursement jusqu’à 50 €/an à l’achat de contraceptifs achetés en pharmacie (pilules, patchs ou injections, anneaux vaginaux, diaphragmes et préservatifs masculins ou féminins) et d’implants contraceptifs ou stérilets (vu leur prix et leur durée de vie, le plafond d’intervention devient 150 € pour 3 ans). Et pour les femmes atteintes d’endométriose, il existe un forfait supplémentaire de 25 €/an pour l’achat de pilules ou d’un stérilet.

“Avant, l’approche pour lutter contre les pathologies était davantage curative mais aujourd’hui, on se concentre sur l’approche préventive, explique-t-elle. L’idée est d’éviter de tomber malade et de devoir suivre un protocole de soins, on souhaite que les gens vivent plus longtemps en bonne santé”.