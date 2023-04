Une étudiante mineure belge agressée en Grèce par un footballeur professionnel : le directeur de l’école s’exprime

Au même endroit, des jeunes flamands d’une prestigieuse école de Bruges faisaient la fête pour célébrer leur dernière soirée de leur voyage rhéto. Les faits se seraient déroulés à 2h du matin et font toujours l’objet d’une enquête. Ce qui est déjà avéré est que le gardien israélien possédait de la drogue (de l’héroïne) et qu’il a fait des avances à une jeune fille de 17 ans.

Selon les médias grecs, le gardien israélien qui est né en Ukraine était en état d’ébriété avancé. Il s’est comporté de manière indécente et a tenté de caresser la mineure. Heureusement, les amis de l’étudiante se sont précipités à son secours. Ce qui a provoqué une bagarre entre les différents protagonistes. Le portier du bar est également intervenu. Les étudiants ont alors appelé la police et leurs professeurs pour les alerter de la situation. L’homme a été directement arrêté et placé en détention. Il a été formellement identifié par l’adolescente belge qui a porté plainte contre lui.

Dans la bagarre, quatre camarades ont aussi été arrêtés puis relâchés mardi matin. Actuellement, Kleyman est toujours derrière les barreaux. Une chose est certaine : son club a pris la chose très au sérieux. Achilleas Beos, le président de l’actuel 6e de D1 Grec, a choisi de résilier immédiatement les contrats des deux joueurs !

Pour le Nieuwsblad, le directeur de l’école de Bruges a estimé que cette décision était “prématurée.” “Une enquête est toujours en cours”, a-t-il poursuivi. “L’équipe d’encadrement et les élèves viennent d’arriver à Bruges. Aujourd’hui (jeudi, NdlR), je m’entretiens moi-même avec la jeune fille. L’ambassade de Belgique et un avocat nous assistent dans l’enquête.”