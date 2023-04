Dermagne veut instaurer une obligation de pouvoir payer en cash

"Cela n'avait pas fait consensus en gouvernement. À présent, les plaintes augmentent. On voit que même la SNCB refuse le paiement en cash. Il me parait donc opportun de revenir avec une initiative législative en la matière. Je reviendrai prochainement en gouvernement avec une initiative à ce sujet et, d'après ce que j'ai entendu, je suis convaincu qu'elle aura le soutien des partis de la majorité", a-t-il indiqué. "On ne peut pas d'un côté demander plus de distributeurs bancaires, mais ensuite ne pas vouloir garantir que les citoyens puissent utiliser leur cash dans l'ensemble des commerces."