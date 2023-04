Le ministre Gilkinet veut supprimer les vols de nuit et jets privés: "Bruxelles-National ne doit pas devenir la poubelle sonore de l’Europe"

Schipol a pris tout le monde de court au début du mois d’avril. En annonçant qu’il interdirait les décollages et les atterrissages entre minuit et cinq heures du matin, l’aéroport d’Amsterdam a choqué les compagnies aériennes et inquiété de nombreux riverains belges. Si l’un des plus grands hubs aériens d’Europe décide de réduire sa fréquentation, quel sera l’impact pour ses voisins ?