Ecolo préconise d'accélérer la transition écologique de l'économie en Wallonie

"Il faut accélérer et généraliser cette transformation", a ajouté M. Nollet en soulignant que "la Terre (et ce qu'elle peut produire comme ressources) est la limite" et non le ciel, dans une allusion au slogan "the Sky is the limit" utilisé selon lui par les "économistes classiques" et les "conservateurs".

"De nombreuses entreprises sont déjà engagées dans la transition économique", a indiqué M. Disabato. "La Wallonie a bien avancé en la matière. Ces derniers mois, en préparation à ce congrès, nous avons rendu visite à une vingtaine d'entreprises; elles nous ont livré un message constant: elles ont besoin d'être accompagnées et soutenues pour changer", a-t-il ajouté.

M. Disabato a cité des études qui indiquent que la transition écologique devrait créer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects en Belgique d'ici 2030. "Des projections solides indiquent une création de 100.000 emplois directs d'ici 2030 dans le seul secteur de l'économie circulaire", a-t-il expliqué.

Ecolo compte intégrer les résultats de la réflexion en cours dans son programme électoral en vue des scrutins de 2024, selon M. Nollet.