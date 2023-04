L’Iron Lady de la NVA, Zuhal Demir, se confie : "Dans ma vie, j’ai toujours dû me battre pour tout"

À lire aussi

Quoi qu’il en soit, les jours sans sa présence dans les médias du nord du pays deviennent l’exception. En tant que ministre NVA du Climat, elle aime à torpiller la Vivaldi et va volontiers au clash avec ses homologues, écologistes, Zakia Khattabi et Tinne Van der Straeten. À son niveau de pouvoir, les dossiers chauds ne manquent pourtant pas : querelle de l’azote qui a failli faire couler l’exécutif régional, contestations citoyennes contre l’installation de lignes haute tension (Ventilus)…

Clivante et provocante, la populaire et téméraire Zuhal Demir se livre à La Dernière Heure.

Vous voilà depuis plus de trois ans ministre flamande de l’Environnement. C’était votre préférence ?

“Non absolument pas, je ne suis pas entrée en politique pour résoudre les problèmes d’azote (rires). Mais mon président de parti m’a confié ce portefeuille. Ik was helemaal niet content… et tout le monde le savait. J’avais négocié l’accord au niveau du travail, de la santé, de l’intégration ; j’avais eu, au niveau fédéral, l’Égalité des chances, donc je pensais avoir une compétence similaire. Mais bon, je me suis plainte pendant plusieurs jours… et ensuite, c’est parti, on avance.”

Vous êtes née dans le Limbourg, dans une famille d’origine kurde. Comment était votre jeunesse ?

“Je suis née à Genk en effet, enfant de mineur. Ce qui doit sonner familier à de nombreux Wallons. Mon père est arrivé début des années 70 en Belgique pour travailler dans la mine, ensuite ma mère l’a rejoint, et leurs enfants sont nés ici. On est resté dans la cité jusqu’à ce que les mines ferment. Mes parents m’ont toujours dit : tu as de la chance, tu peux étudier, tu peux devenir tout ce que tu veux… mais tu dois le vouloir. Cette première génération, celle de mes parents, est venue ici pour travailler dans les mines, au péril de leur vie, un travail que personne ne voulait plus faire. Ma mère ne savait jamais si mon père allait revenir vivant ou pas. Cette première génération a contribué à notre prospérité. En tant que fille de mineur, je suis fière et je ne l’oublierai jamais. Mon père disait : ‘que tu sois docteure, avocate, ministre…, tu ne dois jamais oublier d’où tu viens : tu es une fille de mineur, d’origine kurde-turque’. Cette toile de fond, je ne l’oublierai jamais, car elle définit qui je suis. Dans ma vie, j’ai toujours dû me battre pour tout. Des gens disent aujourd’hui : Demir est une bagarreuse. Oui, je me bas pour mes dossiers, ce qui est logique. Les gens ont voté pour moi pour que je trouve des solutions, pas pour boire du cava dans les réceptions ou couper des rubans.”

Vous êtes née avec la nationalité turque, mais vous y avez finalement renoncé une fois entrée en politique. Pourquoi ?

“Je trouve qu’on ne peut avoir de loyauté qu’envers un seul pays. Cette double nationalité est schizophrène. À cette époque, quand je suis devenue parlementaire, l’ambassadeur turc essayait d’avoir des contacts avec des députés turcs pour influencer leur agenda. J’ai toujours bloqué ces pratiques. J’ai été élue ici, en Flandre par les Flamands, et je ne vais pas exécuter l’agenda turc. Je pense vraiment que plusieurs fonctions, comme parlementaire, juge, ou agent de police, ne sont pas compatibles avec la double nationalité.”

Vous vous sentez davantage Belge, Flamande, Limbourgeoise… ?

“Oh, je me sens surtout Limbourgeoise je dirais, Genkoise. J’y suis née, il est donc logique que cela définisse mon identité. Mais je me sens Flamande bien sûr, car je parle néerlandais et je fais partie de la démocratie flamande. Je me sens aussi Occidentale et Européenne. Me sentir Belge ? Non à vrai dire. Qu’est-ce que l’identité belge ? I don’t know, ik weet het niet. Personne ne peut m’expliquer. J’ai d’ailleurs une anecdote. En décembre, j’étais à l’étranger pendant quelques jours, avec des amis et d’autres Belges. Un d’eux, un Namurois, ne savait absolument pas qui j’étais. Ce n’est qu’après qu’il s’en est rendu compte… et s’est excusé (rires). Tout cela pour montrer que nous vivons dans deux démocraties.”

On vous appelle souvent l’Iron Lady flamande. Vous aimez ce surnom ?

“Non absolument pas ! Je ne me reconnais pas du tout dans Thatcher. L’unique ressemblance serait peut-être que je suis constante. Si je dis A, je fais A. Il y a des politiciens qui promettent tout. Moi, je ne promets pas rapidement.”

La crise de l’azote, maintenant Ventilus. Vous êtes confrontée à des dossiers suscitant de grandes contestations citoyennes. Vous aimez cette vie de ministre de premier plan ?

“J’exerce mon métier avec passion, et c’est un privilège. Mais c’est un métier lourd, 7 jours sur 7, 24h sur 24. Une grosse partie de ma vie est consacrée à la politique. Le temps que j’ai pour moi, je le consacre à ma fille de 5 ans. J’ai fait une affaire d’État de la conduire chaque matin à l’école. Je le fais tous les jours, sauf le vendredi. J’essaie aussi d’avoir deux soirées à la maison par semaine pour raconter une histoire, manger ensemble… Mon père a toujours dit : si en tant que politicienne tu ne peux pas t’occuper de ta propre fille, tu ne pourras pas t’occuper de ta communauté. Cette phrase est toujours restée en moi.”

Sur les réseaux sociaux, on voit en effet énormément votre fille. Mais jamais de partenaire. Pourquoi ?

“Question de vie privée.”

Certains francophones se souviennent de vous pour le shooting controversé accordé à P-Magazine, au Parlement fédéral en 2015. Des années plus tard, des regrets ? Vous le referiez ?

“Non pas de regrets ! À refaire, je le referais, absolument. Cela avait été joliment fait ! À l’époque, ça a fait couler beaucoup d’encre. Et je me suis demandé : pourquoi est-ce si problématique ? En son temps, Jean-Luc Dehaene, déguisé en cow-boy, a bien chevauché un taureau. C’était macho, et ici pas de souci… Mais quand une femme politique pose pour un élégant shooting dans le Parlement, c’est directement problématique. Je dis non : le Parlement est aussi la maison des femmes.”

Quel est votre rêve ? Première ministre, ministre-présidente flamande, présidente de la NVA ?

“D’abord les élections, car c’est l’électeur qui aura toujours le dernier mot. Et les élections de 2024 vont s’avérer très difficiles. Mais j’aimerais bien continuer ce que je fais actuellement. En politique, on dit toujours : il faut aller plus haut. Mais personnellement, j’aimerais exercer mon domaine pendant dix années si les électeurs le permettent. On est en train de changer les choses, et j’ai encore besoin d’une législature.”

Quel est votre politicien francophone préféré ?

“J’ai un bon contact avec Jean-Luc Crucke. Je le vois régulièrement, et nous avons une bonne relation. J’apprécie sa manière de faire de la politique, sa manière de transcender les frontières des partis.”

Zuhal Demir ministre flamand environnement Genk NVA ©Jean Luc Flemal

L’année 2024 approche à grands pas et un parfum électoral plane à tous les niveaux de pouvoir. Sur les bancs de l’opposition au fédéral, aux manettes en Flandre, la NVA agite ses ambitions confédérales, auxquelles adhère la ministre Demir.

Que voulez-vous pour 2024 ? Le confédéralisme, comme votre président de parti ?

“Oui, et je pose la question aux Wallons. Pourquoi les Wallons ne voudraient-ils pas décider eux-mêmes ce qu’ils veulent faire en Wallonie ? Et qu’y a-t-il de mal à vouloir, en Flandre, déterminer nous-mêmes notre futur et notre politique ? C’est une question démocratique légitime. C’est même l’essence de la démocratie. Oui, la Wallonie est plus à gauche, et la Flandre plus au centre-droit. Nous sommes dans deux démocraties, qui demandent des réponses différentes. Nous n’avons pas le même regard sur les matières comme la justice, l’énergie… On veut par exemple en 2024 installer de nouvelles centrales nucléaires en Flandre, alors que la plupart des politiciens wallons s’y opposent. En Flandre, presque 77 % des Flamands travaillent, contre 65 % en Wallonie. Si les autorités wallonnes trouvent cela bien, ok. Mais à ce sujet, on voudrait, en Flandre, aller encore plus loin dans l’activation des demandeurs, la limitation du chômage dans le temps… Paul Magnette a l’ambition de devenir Premier ministre, mais je trouve inacceptable qu’il dise que les Flamands travaillent dur et que les Wallons profitent de la vie.”

Il a dit que c’était une blague, à remettre dans le contexte.

“Une blague ? Mais ça fait mal à entendre ! Les Flamands aiment aussi profiter de la vie, mais travaillent dur. Nous voulons déterminer notre futur, mais nous sommes maintenant coincés dans ce cocon fédéral.”

Vous parlez de la Wallonie. Et Bruxelles ? Vous avez étudié à la VUB, votre cabinet est Bruxelles. Que pensez-vous de la capitale ?

“J’aime Bruxelles, c’est une ville riche culturellement. Mais d’un autre côté, quand on regarde le taux de chômage, le taux de pauvreté, on se dit qu’il y a un problème. Bruxelles, notre capitale, est en faillite, et nécessite une autre manière de faire de la politique. Je trouve que Conner Rousseau a raison (le président de Vooruit a l’an dernier déclaré ne pas se sentir en Belgique lorsqu’il passait à Molenbeek, NDLR). À Molenbeek, Saint-Josse-ten-Noode et d’autres communes, je ne me sens pas à l’aise, en tant que femme, qui plus est non voilée. Je suis regardée avec insistance, interpellée… on ne peut pas dire que ça ressemble à Leut, Lampernisse ou une autre commune flamande.”

Bruxelles doit-elle alors rester la capitale de la Flandre ?

“Cela va de soi, Bruxelles est la capitale de la Flandre. Mais dans un modèle confédéral, il faudra trouver une solution. Aujourd’hui, Bruxelles ne va pas bien, au niveau de la pauvreté, du chômage… Un exemple : l’aéroport de Zaventem, très proche, recherche du personnel, mais les demandeurs d’emploi n’y vont pas. Enfin bref, Bruxelles est mal gérée.”

Une alliance de la NVA et du Vlaams Belang est-elle possible dans un futur proche ?

“Non, pas possible. On est deux partis très différents. À la NVA, nous sommes un parti inclusif. De son côté, le Vlaams Belang prône un nationalisme exclusif. L’autre différence est le programme. Nous avons un programme de droite, sur le plan économique. Tandis que le Vlaams Belang a, comme le PTB, un programme très à gauche. Et nous n’allons pas non plus gouverner avec les communistes.”