“Un mariage pré-Covid à 10.000 € en compte aujourd’hui 14.000 €” : comment les prix ont explosé pour les futurs mariés

Un constat partagé par les organisateurs eux-mêmes. "Tout a augmenté : le prix des traiteurs, la location de la salle, les salaires, les fleurs... Le coût unitaire des fleurs a énormément augmenté. C'est tout bête mais ça contribue aussi à l'augmentation du coût de l'événement pour les futurs mariés".

Malgré ça, les couples ne se découragent pas. "Les montants annoncés surprennent parfois un peu les personnes mais en général, on constate que les clients sont souvent prêts à allouer un certain budget pour leur mariage. Ils vont par contre rogner sur certains détails comme des éléments de décoration, les feux d'artifice ou autre. Les petits extras sont supprimés pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel à savoir les fournisseurs et la salle", explique Bénédicte, organisatrice de mariages pour la société Imagine We.

Dans certains cas, ce sont carrément les invités ou du moins une partie d'entre eux qui passent à la trappe. Plusieurs organisateurs de mariages indiquent en effet que les mariages "intimistes" ont plus de succès que jamais. "On a beaucoup plus de demandes pour des mariages en plus petit comité qu'avant. Je ne sais pas si c'est lié au post-covid mais les couples préfèrent se marier en présence d'un nombre restreint de personnes ou même simplement entre eux et avec les témoins ou les enfants, quitte à le faire à l'étranger", affirme la wedding planner.

“On ne se marie pas pour faire des économies, c’est sûr mais les coûts peuvent tout de même avoir un effet dissuasif. Ce n’est pas pour rien que les gens préfèrent organiser de plus petits mariages”, confirme la société spécialisée dans les mariages à l’étranger Blue and Green Wedding.