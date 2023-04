Assez efficace la Vivaldi ? “On pourrait avoir plus de résultats avec Bart De Wever qu’avec Georges-Louis Bouchez”

Woke ? “Ça n’a pas de sens”

Pour la députée socialiste, les discours et le récent ouvrage de Bart De Wever sur le "wokisme", n'ont pas de sens. "La N-VA et le Vlaams Belang ne font qu’agiter quelque chose qui n’a que très peu de substance", estime Mélissa Depraetere. "Cela leur a bien servi pendant les vacances de Pâques, qui ont été pauvres en informations. Le président du plus grand parti ferait toutefois mieux de s’occuper du véritable poison de notre société : les factures qui montent en flèche, le manque d’enseignants, les services de garde d’enfants, etc."

"Tout ce débat sur le "wokisme" n'a pas de sens pour moi. Je préfère me concentrer sur les choses qui sont vraiment vivantes. Bien sûr, il faut s'attaquer à la discrimination, mais c'est le cœur du socialisme. Je n'ai pas besoin du 'mouvement woke' pour cela", ajoute-t-elle.

"Bouchez bloque de nombreuses réformes"

Si elle indique clairement des désaccords avec Bart De Wever, elle estime toutefois que le gouvernement fédéral serait plus efficace si la N-VA remplaçait le MR de Georges-Louis Bouchez dans certaines négociations. Selon la députée, le président libéral "bloque de nombreuses réformes". Elle pense que le gouvernement serait plus efficace avec la N-VA de De Wever qu’avec le MR de Bouchez.

Elle attribue la note de 7/10 à la coalition fédérale. "Sans Georges-Louis Bouchez, ce sept aurait été un neuf. J'en suis persuadé. Il crée de l'amateurisme dans l'équipe", lance Mélissa Depraetere. "C'est Bouchez qui bloque beaucoup de réformes, jusqu'à l'abrutissement. [...] Nous n'avons jamais été d'accord avec Bouchez."