En traquant les fraudeurs au logement social, la Flandre a déjà récolté plus de 2 millions d’euros

Aujourd’hui, le gouvernement flamand a décidé de communiquer sur cette opération. Les chiffres sont éloquents, surtout lorsque l’on s’attarde sur la proportion des traqués qui se sont révélés fautifs. Sur les 724 locataires qui ont fait l’objet d’une enquête, 339 étaient en infraction, soit un pourcentage de 47 %. La Flandre a investi 1 million d’euros dans cette opération d’enquête déployée dans 22 pays et cela lui a, à ce stade, rapporté plus de 2 millions d’euros. Le gouvernement précise que l’enquête n’est pas terminée et que ce pistage pourrait lui rapporter encore davantage.

De quoi parle-t-on ? En Flandre, comme en Wallonie et à Bruxelles, louer un logement social et posséder une maison ou un terrain est interdit. Pour pouvoir bénéficier d’une habitation à loyer modéré, il faut prouver que ses revenus sont modestes et que l’on ne touche pas des rentes ailleurs, notamment par le biais d’une propriété présente dans un autre pays.

Comment l’enquête est née

Dès 2017, la Flandre suspectait un certain nombre de bénéficiaires de ces logements d’être dans une situation d’illégalité. Les autorités ont d’abord voulu mener l’enquête en passant par les CPAS, mais Denis Ducarme (MR), alors ministre fédéral en charge de l’Intégration sociale, avait mis son véto sur cette méthode. La Flandre a alors décidé de mener ses investigations en passant par des sociétés privées.

En 2018, la plus grande société de logements sociaux flamands, l’Anversoise Woonhaven, a envoyé un courrier d’avertissement à tous ses locataires indiquant qu’elle leur laissait une année pour se mettre en ordre. Les locataires propriétaires d’un bien à l’étranger étaient invités à se signaler. Passé ce délai, commençait les enquêtes qui ont révélé un certain nombre de fraudes, menant à des évictions sous l’approbation des juges de paix. Affaires après affaires, une législation a commencé à voir le jour.

En 2019, la nouvelle majorité (N-VA, Open VLD, CD&V) à la tête de la région a inscrit dans son accord de coalition la nécessité d’avoir un système global pour la Flandre. En 2021, le bureau d’investigation Soza Expert est désigné suite à un appel d’offres. Si le démarrage a été difficile, aujourd’hui, de nombreuses sociétés veulent s’y mettre. “Il y a actuellement plus de 100 sociétés de logements sociaux en Flandre et pour l’heure, seuls 36 ont mis en place ce système d’enquête”, explique Mathias Diependaele (N-VA), ministre du Logement. “Nous n’avions pas pensé que les chiffres de la fraude seraient aussi importants.”

Rembourser la différence indue

Le loyer d’un logement social en Flandre monte à 300 euros, pour un bien dont le prix sur le marché serait de 700 euros. Les 400 euros de différence sont complétés par la région flamande. Lorsqu’un fraudeur est attrapé, il doit rembourser cette différence en la multipliant par le nombre de mois indus, avec une limite de 5 à 10 ans selon les juges de paix. L’argent récupéré va aux sociétés de logement qui l’utilisent pour des rénovations ou la construction de nouvelles maisons. Au total, 153 contrats de location sociale ont déjà été résiliés, libérant ainsi 153 unités pour les locataires sur liste d’attente.

Sur 131 dossiers, 2 001 549 euros ont été récupérés. Cela représente une moyenne de 15 279 euros par locataire frauduleux et 142 967 euros en moyenne par société de logement. Les pays dans lesquels ces secondes habitations ont été trouvées étaient la Turquie (156), le Maroc (115) et l’Italie (46). Au niveau des provinces, c’est le Limbourg qui arrive en tête (196 cas de fraude), suivi de la Flandre-Orientale (74) et d’Anvers (32).

Ces informations, les enquêteurs ont réussi à les obtenir dans la majorité des cas suite à des délations. Les inspecteurs ont ensuite travaillé avec des avocats et des membres de l’administration présents dans les pays concernés pour repérer les biens. La plupart des fraudeurs ne possèdent qu’un seul habitat à l’étranger, souvent des appartements. Les terrains non constructibles ne sont pas comptabilisés. Mais certains cas sortent du lot. Un Anversois d’origine turque possédait 4 appartements et 16 terrains constructibles. Un autre était propriétaire d’un bloc de 8 appartements.

guillement Les Flamands veulent faire preuve de solidarité, mais avec les personnes qui en ont besoin, pas avec ceux qui ne le méritent pas. Ils veulent un système social honnête."

”Ce programme va d’abord nous donner la possibilité de donner des logements à ceux qui en ont véritablement besoin”, développe Mathias Dieppendaele. “Mais il nous permet aussi de signaler que les logements sociaux doivent être utilisés par les personnes qui ont véritablement besoin d’aide. C’est important pour les locataires, mais également pour le reste des Flamands qui paient pour cette solidarité. Ils ont le droit de savoir ce qui est fait de l’argent public. Les Flamands veulent faire preuve de solidarité, mais avec les personnes qui en ont besoin, pas avec ceux qui ne le méritent pas. Ils veulent un système social honnête.”

À ceux qui les accusent de faire du “profilage ethnique”, le ministre N-VA répond que “c’est la gauche francophone qui fait une obsession sur le racisme”. Or, “les résultats de nos enquêtes montrent que les fraudeurs ne sont pas forcément tous allochtones. On a par exemple pu dénicher un fraudeur qui était conseiller communal à Stekene et membre du Vlaams Belang”, poursuit-il, citant le cas de Chris Verschueren qui possède une maison en Ukraine.

Et de conclure : “Je précise que ces contrôles sont toujours effectués avec un juge de paix. Cela nous permet de vérifier que les contrôles ne sont pas faits sur une base ethnique ou raciale. Ce système n’est pas discriminatoire.”