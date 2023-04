Enfant battu à mort à Gand : "Sa sœur a tout vu... Elle est choquée..."

Le corps de Raul a ensuite été déposé dans un sac de sport qui a été jeté dans un lac près de Gand, le Houtdok. D’origine roumaine, l’enfant vivait avec sa mère, le petit ami de cette dernière et sa sœur de 12 ans.

L’oncle du jeune enfant s’est exprimé auprès de nos confrères du Nieuwsblad. "Yoana a 12 ans et elle a tout vu. Je ne peux même pas l’imaginer. Elle est choquée. Nous sommes tous sous le choc", explique-t-il.

À lire aussi

Pendant cinq ans, Raul et sa sœur ont vécu en Roumanie chez leurs grands-parents. Leur mère est venue en Belgique dans l’espoir de trouver en emploi. L’oncle explique que ses parents s’inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles de leur petit-enfant : "Mes parents passaient beaucoup d’appels téléphoniques et d’appels vidéo avec les enfants. Mais ils n’ont pas vu Raul ces derniers mois. Ma mère demandait toujours : où est Raul ? Est-ce que je peux je lui parler ? À quoi ma sœur répondait qu’il dormait, qu’il était dehors… Elle avait toujours une excuse”.

La mère a fini par avouer. “Ne pose plus de questions sur Raul, il est mort”, ce à quoi elle a ajouté que c’était son compagnon, le beau-père de l’enfant qui l’avait battu à mort. Toute la famille est sous le choc.