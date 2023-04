Fraude au logement social : Bruxelles “ne veut pas faire de chasse aux sorcières”, la Wallonie veut s’inspirer de la Flandre

À Bruxelles, lancer ces opérations de contrôles à l’aide d’enquêteurs spécialisés “n’est pas à l’ordre du jour”, nous répond Yves Lemmens, directeur de la SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale). “Ce programme a des répercussions très médiatiques, mais je ne crois pas qu’il soit vraiment social. On se demande quelle est la véritable raison derrière cet emballement.”

Si ce contrôle n’est pas effectué en région bruxelloise, ce n’est pas pour une question de budget, mais “parce que nous ne souhaitons pas faire de chasse aux sorcières”, poursuit le directeur étiqueté PS. “L’investissement ne serait pas intéressant. Nous ne considérons pas les locataires sociaux comme des fraudeurs. Il n’y en a pas suffisamment et ce serait socialement pénalisant.”

En Wallonie, le ton est légèrement différent. Chez Christophe Collignon (PS), ministre du Logement, on rappelle que des contrôles existent et sont déjà en place via des dispositions spécifiques que contient le bail social. La surveillance s’opère notamment via les contrôles systématiques et automatisés auprès du Ministère fédéral des Finances.

À la demande du ministre, la Société Wallonne du Logement (SWL) a pris contact avec son homologue flamand pour connaître et comprendre exactement le mécanisme employé (Procédure, respect du RGPD, conventions entre pays…). Le ministre socialiste se dit en faveur d’une lutte proactive contre toute forme de fraude, sociale autant que fiscale. “Il n’est pas normal qu’on puisse profiter d’un logement social, alors qu’on est propriétaire à l’étranger.”

Si un programme d’enquête venait à être mis en place, Christophe Collignon souhaiterait que cela se fasse “dans le respect de la légalité en vigueur dans notre pays et dans le respect d’échanges de données entre pays”. Raison pour laquelle le SWL est au stade de l’échange d’infos avec son homologue flamand. “Nous souhaitons analyser leur procédure”.