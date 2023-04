Deux F-35 livrés cette année à la Belgique, deux autres au 1er trimestre 2024

La construction du F-35A Lightning II destiné à la Force aérienne belge a débuté fin de l'an dernier sur la chaîne d'assemblage du groupe américain Lockheed Martin située à Fort Worth, dans l'État du Texas (sud des États-Unis), avait annoncé le ministère de la Défense le 14 novembre dernier.

En 2022, Lockheed Martin a livré un F-35 de moins qu'en 2021, soit 141 contre 142 exemplaires, dans les trois versions (A, à décollage et atterrissage conventionnel, B, capable de décoller et d'atterrir verticalement, et C, dotée d'une aile plus grande et destinée à embarquer à bord des porte-avions de l'US Navy). L'avionneur américain s'était fixé un objectif de 148, mais à deux semaines de la fin de l'année, un accident spectaculaire d'un F-35B sur le point d'être livré avait entrainé l'arrêt immédiat des livraisons. Elles ont repris le 14 mars, après une pause de trois mois.

Selon des sources militaires et industrielle, seuls deux avions seront livrés à la Belgique avant la fin de cette année, en raison principalement de retards enregistrés par Lockheed Martin et sa chaîne de sous-traitants lors de la pandémie de Covid, qui a ralenti la production.

Lockheed a confirmé à l'agence Belga "un glissement vers la droite" des livraisons des premiers appareils belges: deux cette année et deux autres en début 2024.

Les huit premiers F-35 resteront toutefois stationnés aux États-Unis, à Luke Air Force Base, près de Phoenix, en Arizona, pour la formation initiale des pilotes et des mécaniciens. Ce ne sera qu'en 2025, en principe en mai, que les quatre premiers appareils sont attendus sur la base aérienne de Florennes, où un complexe dédié au F-35 est en construction, au sein des installations du 2ème wing tactique. Les premiers appareils devraient arriver deux ans plus trad sur l'autre base belge d'avions de combat, Kleine-Brogel, au Limbourg qui abrite le 10ème wing tactique.

Le gouvernement belge a acheté en octobre 2018 trente-quatre F-35, des avions de combat furtifs de cinquième génération, pour un montant de 3,6 milliards d'euros, afin de remplacer la flotte d'une cinquantaine de F-16 vieillissants - le premier a été livré en 1979. Il faudra ajouter à ce montant les 238 millions d'euros prévus dans le plan STAR approuvé en juin dernier par l'actuel gouvernement, pour la poursuite du développement des capacités du F-35 au cours de la période 2031-2035.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a récemment assuré que le coût total de la commande, en dollars constants, "reste inchangé".

"Toutefois, il convient de noter qu'au cours de l'année écoulée, tant le taux de change que l'inflation ont connu une forte évolution qui pourrait conduire au fait que le montant en euros courants soit plus élevé à la fin de la durée du contrat actuel. Entre-temps, cette tendance évolue de nouveau dans la bonne direction et la Défense continue de surveiller de près l'effet des indicateurs économiques sur le programme", a-t-elle précisé en réponse à une question parlementaire écrite du député Vincent Scourneau (MR).

Les avions seront immatriculés de FL-01 à FL-34 et répartis équitablement entre les deux bases, au sein de quatre escadrilles.