En football, le racisme ne connaît pas de trêve : “Il y a une hypocrisie manifeste de la part des instances et des clubs professionnels”

Récemment, Romelu Lukaku inscrivait un but avec son club de l’Inter Milan, pendant le temps additionnel sur penalty mais a été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche, l’arbitre Davide Massa estimant qu’il s’agissait d’une provocation.

Après la rencontre, le Diable Rouge et son agence de management sportif avaient révélé que le Diable Rouge avait été la cible d’insultes racistes au moment de tirer son penalty. Sur certaines vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut entendre notamment des cris de singe émanant des tribunes.

"Les instances se limitent à des campagnes de communication"

En guise de “sanction”, la Juventus devra fermer la tribune d’où sont partis les chants pour son prochain à domicile dans une compétition italienne, à savoir le 23 avril contre Naples, et les “Bianconeri” écopent aussi d’une amende de 4.000. Ou comment reporter une problématique sans régler les problèmes de fond quand on connaît la puissance financière des clubs de foot et la sociologie de certaines tribunes.

Un fléau dans les stades de foot

Dans le même temps aux États-Unis, le club de Dante Vanzeir, l’ancien attaquant de l’Union Saint-Gilloise, n’a pas tardé à être écarté par son club suite à des propos discriminatoires. Passé cet hiver aux New York Red Bulls, le joueur a été suspendu pour six matchs de Major League Soccer après avoir tenu des propos racistes lors du match contre les San Jose Earthquake. La ligue impose également au Diable Rouge de participer à des séances de formation et d’éducation supplémentaires ainsi qu’à un programme de pratiques “réparatrices”.

“La montée de l’extrême droite en Europe fait qu’on entend et voit plus de faits racistes, juge Noureddine Moukrim, coach des U23 à l’Union-Saint-Gilloise. Et à côté, on constate une inaction de la part de l’UEFA et des différentes ligues. Moi, j’ai grandi ici et je me sens pour ma part plus belge que marocain dans le sens où j’ai étudié ici, j’ai tout appris, j’ai travaillé, ce qui ne m’empêche pas d’avoir une autre culture. Une culture qui peut être enrichissante pour moi et pour mon entourage. Ce qui se passe avec Lukaku a toujours existé et continuera d’exister tant qu’il n’y aura pas de changement venant d’en haut. La Juve sanctionne une tribune pour un match mais on sait très bien que les faits se produiront à nouveau au match d’après. Les discriminations débordent dans les stades et les instances se limitent à des campagnes de communication”.

Pour Jean-Michel De Waele, professeur de sciences politiques à l’ULB et spécialiste du sport sous l’angle sociologique, politique ou économique, le foot comme sport universel et collectif n’est pas immunisé contre ce fléau et reste touché comme le reste de la société.

“Même s’il s’est hyper-professionnalisé aujourd’hui, le sport et plus spécifiquement le foot est un monde des plus conservateurs qu’il existe, juge-t-il. On le voit avec le tabou lié à l’homosexualité et la réticence à condamner sévèrement les faits de racisme. Il y a un décalage avec la volonté de se moderniser, via les datas et les nouveaux instruments numériques, et l’inefficacité crasse dans l’optique de mener des politiques durables contre les discriminations dans les stades. Il y a un vrai grand écart entre l’hyper professionnalisme dont le foot se pare et son incapacité à gérer le racisme ou l’homophobie”.

”Trop de frilosité de la part des instances”

Noureddine Moukrim, ancien footballeur professionnel et qui a connu trois capes avec les Lions de l’Atlas, raconte son expérience dans certains stades belges.

“Quand je jouais à Bruges, j’entendais des cris de singe quand j’allais m’échauffer, des chants racistes, etc, confie-t-il. Je ne sais pas si c’est toujours autant répandu mais il y a toujours des chants et des gestes problématiques. On a appris à vivre avec ça mais ça doit changer, notamment pour que nos enfants n’aient pas à vivre et subir cela. Si les gens ne sont pas punis, rien ne changera. Le fait de suspendre une tribune pour un match ne suffit pas, les mêmes personnes continueront. Aujourd’hui, on a les moyens d’identifier les gens en questions, il faut agir et ne plus se limiter à des campagnes de communications de l’UEFA”.

Selon le sociologue du sport, il existe une hypocrisie manifeste des instances et des clubs professionnels. “On ne peut pas demander aux clubs de régler seuls les problèmes de populisme et de racisme dans le football. Mais on ne peut pas dire qu’ils prennent des mesures radicales non plus, ce sont toujours des mesures symboliques qui ont démontré qu’elles ne fonctionnent pas. Il y a une totale absence de résultats concernant les campagnes de communication de l’UEFA et de la FIFA, comme si on ne voulait pas s’attaquer vraiment au problème de fond. Les actions consistent à se donner bonne conscience, il n’y a toujours pas de mesures structurelles alors que les problèmes s’amplifient et se multiplient”.

L’actuel entraîneur des U23 à l’Union-Saint-Gilloise espère en tout cas des sanctions plus fermes dans le monde du ballon rond. “Si on suspend un match en cours au moindre fait de racisme ou si on sanctionne durement le club en question, ça peut faire bouger les choses, clame-t-il. Mais il faut du concret car aujourd’hui, on constate trop de frilosité de la part des instances et des clubs professionnels. On voit d’ailleurs difficilement les clubs suspendre temporairement leurs tribunes pour faire le tri, l’intérêt économique est trop fort alors que les sanctions les plus dures seraient les plus efficaces”.