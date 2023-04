Météo : ciel gris emmitouflé de nuages bas

Dans le courant de la journée, et surtout l'après-midi, il sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Ceux-ci pourraient laisser échapper quelques ondées locales, mais le temps restera toutefois sec en beaucoup d'endroits. Les maxima se situeront entre 10°C en Hautes-Fagnes et 14 ou localement 15°C en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent de nord-est qui ne donnera envie à personne de se découvrir d'un fil.