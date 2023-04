Alcool au travail, une réglementation trop frileuse : “Dans certains secteurs, il faudrait un alcootest pour les travailleurs”

À lire aussi

Il y a quelques jours, le Club Bruges a réprimandé son CEO Vincent Mannaert, qui suit une thérapie, pour abus d’alcool. Dans la foulée, la direction du club a notamment insisté sur le fait qu’une consommation excessive d’alcool n’était pas compatible avec la fonction. Le CEO brugeois a déjà été condamné à cinq reprises pour conduite en état d’ébriété. Un cas loin d’être isolé dans le monde du travail.

“L’alcool est omniprésent au sein des entreprises et notamment dans certains secteurs, déplore Thomas Orban, médecin généraliste à Bruxelles et alcoologue. Il y a une forme de convivialité qui nécessite de boire quelques verres ou plus après le boulot. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de voir certaines mauvaises habitudes se répercuter au bureau, le travail est un reflet de notre société où l’alcool est partout. On voit aussi des traditions bien ancrées comme les verres organisés par l’employeur en fin de journée ou lors d’événements. Résultat, je vois des patients qui peinent à sortir de leur spirale étant donné qu’ils ont du mal à dire non à leur supérieur”.

Un cadre “peu exigeant pour les entreprises”

Au niveau de la réglementation, les entreprises sont censées disposer depuis le 1er avril 2010, d’une politique préventive en matière d’alcool (et de drogues) et se doivent de rédiger une déclaration de politique et d’intention qui sera reprise dans le règlement de travail. La convention collective n°100 du 1er avril 2009 (CCT) n’entend donc pas imposer une politique toute faite en matière d’alcool et de drogues pour chaque entreprise. “Chaque entreprise est différente et a ses propres points de vue et ses propres règles, sur le plan de l’alcool et des drogues également, explique Securex. La CCT pose alors les jalons d’une politique préventive en matière d’alcool et de drogues qui doit être conçue dans les entreprises, et ce, dans différents domaines : les mesures à prendre par l’employeur, l’information et la formation des travailleurs, les obligations de la ligne hiérarchique et des travailleurs, le rôle des conseillers en prévention, l’élaboration de la politique en concertation et son évaluation périodique”.

Elle vise ainsi ici toute consommation qui a lieu pendant les heures liées au travail, c’est-à-dire pendant les heures qui précèdent (immédiatement) le travail, pendant les heures de travail, y compris les pauses de midi, pendant les “occasions spéciales” au travail et sur le chemin du travail. La législation actuelle se contente donc de fixer un cadre, chaque entreprise ayant le choix de fixer ses propres règles (en fonction de sa taille, de ses activités, …).

Et celles-ci doivent ensuite être intégrées au règlement de travail de l’entreprise. “Il faut distinguer une première phase, qui vise les grandes lignes de la politique, obligatoire pour tous, et une deuxième phase, facultative, qui vise les mesures qui constituent une concrétisation plus poussée de la politique (et une concertation plus poussée avec le personnel est requise pour les intégrer). Celle-ci est encouragée dans le cadre du plan alcool du gouvernement”.

Imposer des tests d’alcoolémie ? Pas si simple

“Au final, ce cadre n’est pas si contraignant pour les entreprises, juge-t-il. Les employeurs doivent induire un chapitre dans leur règlement de travail et le message est de dire que ce n’est pas le fait d’avoir bu le problème mais le comportement de la personne. C’est là qu’on pourrait agir car ce cadre n’est pas vraiment exigeant. Il est n’est d’ailleurs nullement question que l’employeur soit contrôleur, notamment via des tests d’alcoolémie”.

Effectuer des tests de dépistage d’alcool représente en effet une ingérence dans la vie privée du travailleur. Le recours à ce type de test est donc strictement encadré. Pour le travailleur qui occupe une fonction à risque, les tests sont autorisés moyennant le respect de certaines conditions et peuvent uniquement être utilisés en vue de vérifier l’aptitude pour le travail. L’employeur peut également proposer un test d’haleine mais seulement si c’est prévu dans le règlement de travail, il ne peut donc pas l’imposer. “Ces tests non biologiques ne peuvent être effectués que dans un but de prévention, c’est-à-dire pour vérifier si le travailleur est apte, et avec l’accord du travailleur, note Securex. L’objectif est de pouvoir constater une incapacité à effectuer le travail en cas de suspicion d’intoxication”.

“La mise en place de tests au travail est complexe au vu du respect de la vie privée de la personne et du secret médical. Et je pense qu’il n’est pas bon de tomber dans le tout répressif car les gens qui ont des soucis d’addiction risquent de se cacher encore plus, la répression ne va pas être thérapeutique chez ce public. Par contre, je plaide pour qu’on arrive petit à petit au même système chez les ouvriers qui manipulent des machines, comme des engins de chantier, que chez les autocaristes, à savoir qu’il faudrait souffler dans un alcolock avant de conduire, ce qui se fait déjà en France”, rapporte le Dr Orban.

D’ailleurs, peut-on licencier un travailleur ivre pour motif grave ? “Il faut d’abord pouvoir prouver l’ivresse, ce qui est délicat, répond Securex. Et même en possession de cette preuve, en cas de litige, le juge ne va pas nécessairement considérer cette circonstance comme un motif grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, ni indemnité”.

En effet, certains lieront l’ivresse à une maladie dont souffre le travailleur, pour laquelle il ne peut être pénalisé (en général en cas d’ivresse répétée). Mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut donc toujours examiner les circonstances de la cause, et savoir que le dernier mot appartiendra au juge. “Peuvent notamment être des circonstances aggravantes pour le travailleur : ses responsabilités au sein de l’entreprise, le fait de provoquer un accident de la circulation en état d’ivresse, le fait d’avoir déjà été prévenu par l’employeur et de n’avoir rien fait pour pallier à des problèmes d’alcoo. Il faut donc effectuer une analyse au cas par cas”.