Delhaize : aucun accord trouvé, la grève se poursuit et le dialogue est rompu

Peu après 18h, les syndicats ont organisé une conférence de presse pour donner plus de détails sur cette discussion. “Pendant 10 heures, nous avons eu une position claire, c’est-à-dire la demande du retrait du plan de franchise présenté depuis plus d’un mois par la direction, et nous sommes restés ouverts à des alternatives mais aucun chemin n’a pu être trouvé pour discuter de quoi que ce soit, a regretté d’emblée Myriam Delmée, présidente de la Setca. Nous avons un goût amer en bouche car cela veut dire que le combat va continuer, la grève aussi, et que la direction va continuer à mettre une pression folle sur les travailleurs en bafouant notamment le droit de grève.”

Les actions vont continuer dès ce mercredi

Le médiateur social a donc dû gérer un dialogue de sourd. “Le problème, c’est que nous sommes prêts à proposer des solutions pour éviter le passage total à la franchise. Peut-être que certains magasins fonctionneraient mieux en étant franchisés, on veut bien l’entendre. Mais Delhaize ne nous dit jamais exactement ce dont ils ont besoin. Aucun chiffre n’est présenté, à part ce besoin absolu de devoir passer à la franchise, poursuit Myriam Delmée. Cela reste inacceptable car Delhaize cherche juste une manière de liquider son passif social sur le dos d’autres entrepreneurs et traite ses employés comme les meubles de ses magasins, comme des kleenex !”

Les questions restent donc nombreuses. “Quand on nous dit qu’un indépendant fera mieux tourner ces magasins qu’eux, il y a des questions à se poser sur la manière dont ils ont géré les choses depuis 15 ans, lance-t-elle. Nous voulons bien discuter de beaucoup de choses : flexibilité, polyvalence, etc. Mais, la vérité, c’est que Delhaize ne veut plus être commerçant en Belgique, mais simple grossiste ou distributeur de grandes marques.”

J'ai discuté aujourd'hui avec des travailleurs qui sont déterminés à continuer le mouvement, et ce qui me fait peur, c'est que cette déception se transforme en violence, car certains sont à bout.

Il ne faut donc pas attendre la fin du mouvement social qui semblait s’estomper, mais plutôt un renforcement, selon les syndicats. “Est-ce la fin de la conciliation ? À partir du moment où nous avons fait une pause de 14h à 16h pour prendre le temps d’analyser les choses et que la direction n’est pas revenue pour discuter, cela veut tout dire. Il n’y a plus de réunion prévue, et je pense que le médiateur social a bien vu qu’il n’y avait plus rien à faire, souffle Myriam Delmée. J’ai discuté aujourd’hui avec des travailleurs qui sont déterminés à continuer le mouvement, et ce qui me fait peur, c’est que cette déception se transforme en violence, car certains sont à bout.”