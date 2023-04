Face à l’explosion budgétaire des frégates, Georges Dallemagne exige un débat public : “C’est le contrat de la décennie et on est face à des mensonges”

La ministre de la Défense a notamment expliqué dans nos pages la possibilité d’un retour industriel de l’ordre de 350 millions d’euros pour notre pays.

À lire aussi

Ludivine Dedonder (PS) a également affirmé qu’il y a eu une sous-estimation budgétaire dans ce dossier en 2018, soit durant la précédente législature. “S’ajoutent également l’inflation et l’augmentation du coût des matériaux due aux différentes crises que l’on a pu connaître. On arrive donc à un supplément budgétaire qui est important. Dans ce dossier, il y a un jeu politique qui est certes fatiguant, mais surtout risible de la part de certains partis”, a-t-elle précisé.

La ministre a aussi défendu son choix de doter les deux frégates belges des mêmes équipements que les bâtiments néerlandais alors qu’il avait un moment été envisagé de rogner sur l’armement. Concrètement, le budget aurait notamment doublé pour notre pays (soit 2 milliards d’euros contre 1,2 milliard en 2018).

À lire aussi

Dans le cadre de cet achat, plusieurs éléments interpellent le député George Dallemagne (Les Engagés). Tout d’abord, l’absence d’avis dans ce dossier de la part de la commission des achats militaires et de l’inspecteur des finances.

guillement On est face à une situation de passage en force"

”L’argument de la ministre est inacceptable”

“Tous deux ont refusé de donner leur avis, ce qui est inédit dans le cadre d’un tel contrat, déplore-t-il. L’argumentation de la ministre est inacceptable, notamment quand elle ramène la demande d’un débat public à un jeu politique risible. Je me demande vraiment où on est, on parle quand même du contrat de la décennie qui explose. On est à deux milliards d’euros d’investissement et pour rappel, les F-35 ont coûté plus de 3 milliards et leur achat a été débattu publiquement pendant des années, notamment avec les constructeurs. Ici, il n’y a eu aucun retour”.

Selon lui, un débat public approfondi au sein de cette commission serait totalement justifié au vu de la situation et des budgets évoqués. De plus, aux Pays-Bas la “Tweede Kamer” (deuxième chambre, la chambre basse du parlement néerlandais, NdlR) délibère publiquement de cette question sur base d’une note détaillée fournie par le secrétaire d’État à la Défense, Christophe van Der Maat, disponible sur le site internet de cette assemblée.

À lire aussi

“Dans ce dossier, on est incapable de nous donner un avis clair, or, aux Pays-Bas, on a eu une des informations tout au long du processus et une délibération avec un débat public. Chez nous, on nous interdit d’avoir un débat public et le groupe PS de la Chambre a carrément boycotté la commission. Nous sommes le pays en Europe où les infos en matière d’investissements militaires sont les plus opaques. Le marché des frégates explose, on achète des hélicoptères de combat et il n’y a pas de débat, cela mérite une explication. Je ne comprends toujours pas pourquoi l’inspecteur des finances a refusé de donner un avis, il n’y a pas de précédent dans un débat aussi coûteux et le manque de temps ne peut pas être acceptable. Passer de 500 millions à un milliard est un dépassement colossal, on est dans une situation de passage en force”.

La nécessité d’un débat public

Face à ce constat, Georges Dallemagne a écrit au président de la commission de la défense de la Chambre, Peter Buysrogge (N-VA) pour réclamer la tenue “dans les plus brefs délais” d’un débat d’actualité concernant l’achat de ces deux frégates. Une séance sera donc organisée ce mercredi au sein de la commission de la Défense pour un débat sur le sujet. “On espère voir la ministre en Commission. Je plaide pour des institutions qui fonctionnent correctement, surtout quand il s’agit de dépenses aussi énormes. Entre les mensonges et le passage en force, c’est un dossier qui pose question”.

À lire aussi

Le député de l’opposition pointe notamment du doigt le fait que les retours industriels restent vagues à ce stade, le contrat du F 35 a montré ayant montré à quel point les retombées économiques n’ont pas été aussi intéressantes que prévu.

De plus, suite au dépassement budgétaire des frégates, 800 millions d’autres investissements militaires seront supprimés (entre autres les achats concernant FN Herstal). Et si les impacts sur notre sécurité sont encore inconnus, la loi de programmation militaire n’étant pas respectée, elle devrait être modifiée.

“Je suis le premier à demander à ce qu’on ait une Défense bien équipée mais on doit savoir pourquoi on a fait évoluer ces frégates, poursuit-il. Et surtout au détriment de quel autre achat va se faire ce dépassement de budget. Il y a eu une pirouette administrative pour ne pas devoir réviser la loi de programmation militaire, on a donc gelé 800 millions alors qu’ils ne sont évidemment plus disponibles pour d’autres investissements. À partir du moment où le contrat n’est pas encore signé, il est important d’organiser un débat parlementaire public pour que la population soit bien informée. On doit aussi savoir avec plus de précision où va cet argent. Je crois que ramener ces questions à un jeu politique, c’est se moquer de la démocratie et des citoyens”.