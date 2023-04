Jackpot pour les députés fédéraux : avec ce système, leur pension peut atteindre les 112 512,95 euros par an

À la Chambre, les députés peuvent toucher jusqu’à 1 500 euros de supplément de pension, un montant supérieur au plafond des cotisations Wijninckx, a creusé le PTB. “Tout comme les indemnités illégales octroyées aux anciens présidents de la Chambre, il s’agit d’une règle élaborée par nos dirigeants politiques eux-mêmes”, déclare Sofie Merckx, chef de groupe.

Les pensions des députés fédéraux sont gérées par l’ASBL “Caisse de pensions des députés”, elle-même gérée par les députés. “En 2013, les membres de l’ASBL ont décidé de modifier le règlement pour permettre aux députés de cumuler diverses pensions pouvant grimper au total jusqu’à 20 % au-delà du plafond Wijninckx”, explique Sofie Merckx.

La pension maximale d’un député équivaut à 75 % de l’indemnité parlementaire de base. Le montant auquel il a droit est déterminé en fonction du nombre de mois validés comme parlementaire. Avec ce calcul, la pension d’un député est normalement inférieure au plafond Wijninckx. Selon l’index en vigueur au mois de mars, la pension maximale d’un député était égale à 80 262,49 euros par an alors que le plafond Wijninckx montait à 93 760,79 euros.

Un député peut toutefois dépasser ce montant s’il cumule sa pension de parlementaire avec des pensions tirées d’autres professions. “Dans ce cas, il convient de préciser que la limite à prendre en compte en cas de dépassement est de 120 % du plafond Wijninckx, conformément au règlement de la Caisse des pensions des députés, tel que modifié en 2014”, peut-on lire dans une note des greffiers adressée au bureau du parlement. “Le montant maximal pour un député en cas de cumul est donc de 112 512,95 euros par an, à l’index actuel.”

Ce qui donne la coquette somme de 9 376 euros bruts par mois. “Ce sont donc 1 562 euros de plus que ce que le plafond Wijninckx prévoit, près de sept fois plus que la pension moyenne d’un travailleur salarié (1 363 euros), et même dix fois plus que la pension moyenne d’un travailleur indépendant”, s’indigne le PTB.

Actuellement, une cinquantaine de personnes serait bénéficiaire de ce système.

Pour le parti marxiste, c’est un argument supplémentaire pour transférer la gestion des retraites des députés au Service fédéral des pensions.