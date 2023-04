Le nombre d'IVG déclarées a baissé de 15% en dix ans

Le Hainaut (9,9) et Bruxelles (10,4) sont les régions qui affichent le taux d'avortements le plus élevé. Des chiffres qui s'expliquent, selon la Commission, "par la situation économique et sociale mais également par la densité de population et le nombre de femmes en âge de procréer".

Près de la moitié des femmes ayant avorté pendant ces deux années n'ont jamais mis d'enfant au monde (43,35%).