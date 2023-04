Si le Belge pouvait choisir directement son Premier Ministre, les gagnants seraient…

Début avril, l’Open VLD est revenu en force avec cette proposition de permettre aux Belges de voter directement pour le Premier ministre de leur choix. Actuellement, lors des élections législatives, les candidats ne peuvent se présenter que dans une seule province. Ils ne peuvent être élus que par les électeurs de cette portion de territoire. Avec une circonscription unique, les candidats seraient soumis aux votes des électeurs de l’ensemble du pays.

Le VLD propose que 20 sièges de la Chambre soient réservés aux politiciens élus sur cette liste fédérale. Le candidat le plus populaire de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix deviendrait automatiquement formateur et se verrait accorder le droit d’initiative pour former un gouvernement.

Les arguments avancés par les partisans de ce mode de scrutin sont multiples : davantage de démocratie, rapprochement des communautés linguistiques, représentation plus correcte du vote… Il faut toutefois reconnaître que cette approche pourrait comporter des bénéfices électoraux pour certains de ses adeptes.

”La circonscription électorale fédérale, c’est une prime aux personnes déjà en place”, analyse Laurent De Briey, professeur de philosophie et idéologue pour Les Engagés. Électoralement, “ce dispositif est profitable aux personnes qui jouissent d’une grande popularité au-delà de leur circonscription”, complète Dave Sinardet, professeur de Sciences Politiques à la VUB.

Dans cette logique, la première personne qui bénéficierait d’un vote national, ce serait l’actuel Premier ministre sortant, Alexander De Croo. À la différence de son parti, l’Open VLD qui rame dans les sondages, le libéral de Brakel jouit d’une cote de popularité très avantageuse en Belgique francophone. Dans le dernier sondage Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws, le chef de la Vivaldi apparaissait en tête du classement des personnalités à Bruxelles et à la deuxième place en Wallonie. En Flandre, par contre, il n’arrivait qu’à la troisième place. Dans un schéma où les électeurs pourraient voter directement pour leur Premier ministre, Alexander De Croo récolterait très certainement de nombreuses voix au sud du pays.

Ce qui lui a valu ce commentaire acerbe du député fédéral Sander Loones (N-VA) : “L’Open Vld essaie de se doper à l’aide d’une liste unitaire grâce à leur parti frère plus puissant (le MR, NDLR), il est donc davantage question du poste d’Alexander De Croo que de renforcer la démocratie”.

Les nationalistes flamands sont en effet totalement opposés à un vote fédéral car cela rentrerait en contradiction avec le modèle confédéral qu’ils défendent. Pourtant, cela pourrait leur rapporter des voix. L’ancien secrétaire d’État fédéral Theo Francken est encore présent dans l’imaginaire francophone et son positionnement musclé sur l’immigration trouve quelquefois écho en Wallonie.

Plusieurs ministres fédéraux dont les noms font régulièrement l’actualité seraient pareillement récompensés dans ce système, à l’instar de Frank Vandenbroucke (Vooruit), Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ou encore Annelies Verlinden (CD&V).

Celui qui récolterait aussi des voix au-delà de son propre fief, c’est Georges-Louis Bouchez. Le président du MR, Belgicain assumé, multiplie en ce sens les apparitions sur les terres flamandes. Son discours et sa radicalité passent plutôt bien dans la presse flamande. Son seul hic, et non des moindres, c’est son refus de s’exprimer en néerlandais. “Il prend des cours intensifs, mais il préfère ne pas risquer de mal s’exprimer”, déclare un proche.

À l’inverse, un parfait bilingue comme Raoul Hedebouw (PTB) gonflerait encore ses scores. Le président de l’autoproclamé “seul parti unitaire de Belgique” pourrait surfer sur sa popularité en hausse dans les trois régions.

Les Engagés, bien que fédéralistes, proposent un autre modèle où l’électeur aurait une seconde voix pour choisir des représentants d’une autre communauté linguistique. Notons toutefois qu’avec une circonscription fédérale, leur président Maxime Prévot, très populaire en Wallonie, pourrait brasser au-delà de la province de Namur.

Chez Ecolo, on est conscient que ce bilinguisme peut porter électoralement. Les députés Gilles Vanden Burre et Samuel Cogolati n’hésitent jamais à se rendre sur les plateaux néerlandophones. “C’est tout l’intérêt de la circonscription fédérale”, analyse le chef de groupe Ecolo à la Chambre. “Les politiciens ont tendance à privilégier les médias où ils font des voix. Avec ce système, on les pousserait à aller vers d’autres médias car l’intérêt électoral ne serait plus le même.”

Au PS, on trouve des adeptes de longue date de cette circonscription. Le parti n’en serait pas pour autant récompensé car il n’est pas très populaire au nord et le parti-frère Vooruit pourrait perdre les voix socialistes des francophones de Flandre.