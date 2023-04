"J’habite Anvers”, exemplifie Dave Sinardet, professeur de science politique à la VUB et à l’Université Saint-Louis Bruxelles. “En 2019, je n’ai pas pu donner mon avis sur le parti du Premier ministre sortant, Charles Michel. Que j’ai été enthousiaste ou déçu de son travail, mon opinion n’avait aucune importance. Ce sera la même chose pour les Wallons aux élections de 2024, qui ne pourront pas se prononcer sur le bilan d’Alexander De Croo. Dans ce sens, une circonscription fédérale profiterait d’abord à la démocratie. La Belgique connaît un déficit démocratique car des partis politiques peuvent gouverner tout un pays, mais ils ne doivent rendre des comptes qu’à la moitié de ce pays. Une circonscription fédérale profiterait en premier lieu aux électeurs belges.”

Cette proposition n’est pas neuve. Depuis 2007, des personnalités d’Ecolo-Groen, du MR ou encore du PS l’ont défendu. Pourquoi n’ont-elles jamais abouti ? “C’est parce qu’il n’y avait pas assez de partis lors de négociations communautaires, ni un parti qui a en vraiment fait sa priorité.. Il suffirait qu’un parti qui est nécessaire pour une majorité des deux tiers le fasse dans le cadre d’une nouvelle réforme de l’État. Il pourrait alors dire : 'Si vous nous voulez à bord pour une réforme de l’État, alors il faut que vous acceptiez la circonscription fédérale'”, poursuit Dave Sinardet.

Ce mécanisme pourrait être instauré dans le cadre d’une prochaine réforme de l’État. Si la future coalition fédérale l’inscrit dans son accord de gouvernement, ses effets se verraient alors au moment des élections de 2029. Reste à voir si certains partis oseront en faire une priorité à la table des négociations. Dans 5 ans, Alexander De Croo ne sera peut-être plus actif sur la scène nationale et l’échiquier politique sera totalement remanié.

”Comme pour toute proposition de réforme électorale, un parti politique ne va pas la défendre s’il pense qu’elle ne lui est pas profitable. Leur positionnement est donc souvent lié à leur perception, si cela leur rapportera ou non. Par exemple, sur le principe, les socialistes flamands devraient être assez pour. Une grande partie de leurs membres le sont, mais le “top”, les leaders, le sont moins. Il est d’abord plus difficile pour eux de faire une liste commune avec le PS car il n’a pas toujours une bonne image en Flandre. Ensuite, si Vooruit accepte la circonscription fédérale, quelle figure pourrait-il utiliser à l’échelle nationale ? Frank Vandenbroucke peut-être… Le socialiste Johan Vande Lanotte [Ancien vice-Premier ministre de Belgique], jadis une des voix les plus importantes dans les dossiers institutionnels, a toujours été contre. Il avait peur qu’une circonscription fédérale lui ferait perdre des voix à Ostende car les électeurs francophones socialistes qui y vivent voteraient alors pour le PS.”

La N-VA et le Vlaams Belang s’y sont toujours opposés car cette proposition va à l’encontre de leur programme politique. Le professeur de science politique rappelle que les nationalistes flamands préféreraient voir les institutions nationales se scinder en éléments régionaux. La N-VA pourrait accepter la réforme électorale en échange de la suppression d’une série d’éléments politique de protection de la minorité francophone, comme les lois à majorité spéciale ou la parité linguistique au conseil des ministres. “Mais la N-VA sait que ces conditions ne seront jamais acceptées”, balaie le politologue, également membre du groupe de réflexion Pavia.

guillement Pourquoi ne pas attribuer tous les 150 sièges dans une circonscription fédérale ?”

Pour le politologue, cette dynamique pourrait pousser des figures populaires à sortir de leur communauté linguistique ou de leur circonscription provinciale pour vouloir toucher un public plus large. “Le but de la circonscription fédérale est aussi d’amener les responsables politiques à s’adresser à l’autre communauté, notamment à travers les médias. Cela pourrait aussi inciter les partis à trouver plus des figures qui sont bilingues, notamment pour des postes fédéraux.”

Enfin, Dave Sinardet juge que la proposition du VLD ne va pas assez loin. “Le VLD ne propose que 20 sièges dans une circonscription fédérale, ce que je trouve trop peu parce que comme cela, il risque d’y avoir un décalage avec les sièges d’un parti dans les circonscriptions provinciales. Finalement, pourquoi ne pas attribuer tous les 150 sièges dans une circonscription fédérale ?”