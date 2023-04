"Une proposition digne de l'extrême droite", "de quoi dégoûter l'électorat du MR": Nathalie Gallant, avocate, tacle Bouchez et sa proposition

Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue, indique que les secteurs à risques, exposés à l'alcoolisme, sont les professions libérales et les représentants. Selon lui, "il ne faut pas renverser la responsabilité de l'alcoolisme sur les autres que soi. Même si certaines entreprises sont très responsables, en étant laxistes sur cette question".

Nathalie Gallant, avocate pénaliste, estime que Georges-Louis Bouchez est poujadiste, électoraliste et méconnaît totalement le système carcéral. "C'est une proposition digne de l'extrême droite. Je vote MR, mais aujourd'hui j'ai honte de voter de la sorte. Il y a de quoi dégoûter l'électorat du MR", affirme-t-elle. Alexis Carantonis, rédacteur en chef de dhnet.be, quant à lui, juge que la sortie de Georges-Louis Bouchez est un raté. Sana Afouaiz, fondatrice et CEO de Womenpreneur, affirme elle aussi que Bouchez se plante complètement. "Demander à des détenus de payer un loyer quand ils sortent de prison, déjà, ils sont généralement dans une précarité totale et n'ont même pas de quoi indemniser les victimes, c'est grotesque!"

Sana Afouaiz se demande pourquoi l'IVG est encore une question "sensible" quand tous les pays voisins se sont accordés pour rallonger le délai.