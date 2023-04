Dons et vente d’animaux sur les réseaux sociaux : illégal et risqué, “mais les autorités sont vite devenues plus laxistes…”

"Au tout début, c'était tolérance zéro mais les autorités sont vite devenues plus laxistes pour les groupes fermés", observe Gaëtan Sgualdino, président de la SPA de la Louvière. Ce dernier considère ces groupes comme "le cancer des refuges". "Bon nombre des animaux qu'on trouve dans les refuges proviennent de dons ou de vente sur Facebook. Malgré la prétendue régulation de la vente d'animaux en ligne, c'est le libre marché : les éleveurs et particuliers continuent à faire n'importe quoi avec leurs animaux et les vendent ou les donnent à n'importe qui sans aucun contrôle.", déplore-t-il.

Selon lui, beaucoup de personnes peu scrupuleuses profitent de ces groupes pour gagner de l'argent. "Il y a beaucoup de gens qui adoptent des animaux gratuitement et qui les revendent aussitôt. Il y a même des associations qui jouent ce jeu-là : elles scrutent les annonces sur les réseaux sociaux, prennent des animaux gratuits puis les font adopter en réclamant 200 euros de frais. C'est clairement déloyal parce que ces pseudo-associations ne payent pas toutes les charges que payent normalement les refuges", dénonce Gaëtan Sgualdino.

Gaëtan Van Goidsenhoven, sénateur MR et président de Veeweyde, refuge bien connu des Bruxellois s'inquiète lui aussi de l'existence de ces groupes Facebook. Selon lui, ils abritent beaucoup d'arnaques.

"Les escrocs ont beaucoup d'imagination et profitent de la sensibilité des gens pour les animaux. Ils publient des annonces avec de belles photos et attendent que ça morde. Quand ils sont contactés, ils demandent un certain nombre de choses aux personnes intéressées ou prétendent que l'animal est à l'étranger et réclament de l'argent pour le faire venir en Belgique. Il y a aussi des escrocs qui se font passer pour des associations de sauvetage à l'étrange et réclament des frais important, sous prétexte de sauver des chiens ou des chats. Les personnes pensent bien faire et sont prêtes à dépenser des sommes élevées pour finalement se retrouver sans animal ou avec un animal issu d'un trafic. Ce sont des procédés bien huilés qui font beaucoup de victimes. Beaucoup de personnes nous contactent à ce sujet." Malheureusement, les victimes de ce type d'arnaque obtiennent rarement justice. "Il n'y a pas beaucoup de poursuites. Le trafic d'animaux reste un vrai problème en Belgique. Trop d'animaux entrent sur notre territoire illégalement."