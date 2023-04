Le régime Napap, c’est le régime de “non-activité préalable à la pension” qui offre aux policiers la possibilité de lever la pédale quatre ans avant l’âge de départ à la pension fixé à 58 ans. La Vivaldi a décidé de supprimer progressivement ce régime en visant son extinction sur une période de dix ans. Outre la suppression de la formule dès 2033, il a été décidé de relever l’âge initial d’entrée dans ce régime, de réduire la durée de ce régime et de ne plus l’accorder aux membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions progressivement modifiées au plus tard le 31 décembre 2030.

La décision a été très mal accueillie par les syndicats de police. “La Vivaldi a renié sa parole. Vous n’êtes plus crédible”, s’est emporté le SNPS, Syndicat national du personnel de police et de sécurité. L’Open VLD, le parti du Premier ministre, a dû annuler un événement à Bilzen car “les syndicats ont menacé d’attaquer les visiteurs”, a déploré le président du VLD Egbert Lachaert.

Pour Denis Ducarme (MR), la situation est grave. “Je n’ai pas le souvenir d’une tension aussi dure et aussi longue entre les syndicats policiers et le premier flic belge, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). C’est la raison pour laquelle le MR avait proposé que l’on les reçoive à la mi-mars à la Chambre des syndicats policiers. Un élément est ressorti de ces auditions qui étaient des plus constructives : on ne peut pas attendre d’un policier de 57 ans qui course dans les rues de Charleroi un voyou de 25 ans de le faire de la même manière qu’il le faisait à 30 ans”, synthétise le député fédéral.

Le MR revient à la charge

Dans ces débats, le MR avait proposé que l’on mette en place des fonctions différentes pour les fins de carrière des policiers. “Il est particulièrement aberrant que cette décision concernant 52 000 policiers ait été prise à l’occasion d’un conseil des ministres électronique. Le format de ces conseils ne permet pas la tenue de vrais débats sur le fond. C’est presque insultant pour les policiers que leur sort soit scellé lors d’un conseil électronique [à distance, donc]. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous allons revenir à la charge pour réclamer un débat plus large sur la fin de carrière au sein de la police. On ne peut pas continuer à faire au niveau du gouvernement fédéral comme si la sécurité était redevenue une priorité et traiter le bras armé aussi mal.”

Le MR se dit bousculé de voir que cette décision soit prise de la sorte “compte tenu du climat de défiance extrêmement lourd avec nos policiers.” Les débats à la Chambre étaient l’occasion de retisser des liens de confiance. “Avec cette décision, la césure, l’entaille entre le gouvernement et les policiers est encore plus profonde”, ajoute Denis Ducarme qui va ramener le sujet en commission de l’Intérieur.