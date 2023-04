Georges Dallemagne (Les Engagés) sur l'affaire des frégates: "On est face à une démocratie parlementaire qui ne fonctionne absolument pas"

Deux gros sujets d'actualité ont été placé sur la table des invités : la restructuration de Dreamland et l'affaire des frégates

Dreamland, le rêve brisé ?

Le groupe Colruyt a annoncé ce mercredi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire son intention de fermer six magasins Dreamland et Dreambaby. Au total, 192 emplois sont menacés.

Ce n'est pas la seule restructuration qui anime l'actualité belge en ce moment. Bruno Colmant en attend d'autres, tout comme il se méfie de l'E-Commerce. Il estime que la Belgique n'est absolument pas préparée à ce phénomène économique. "Ce qui est certain, c'est que l'E-Commerce va supprimer plus de d'emplois qu'il va en créer", pointe l'économiste.

Un manque de transparence de Dedonder ?

La Belgique et les Pays-Bas ont commandé quatre frégates pour quatre milliards d’euros, un coût plus élevé que prévu. Le budget aurait notamment doublé (soit 2 milliards d’euros pour notre pays contre 1,2 milliard en 2018).

“Le marché des frégates explose et il n’y a pas de débat, cela mérite une explication", estimait le député Georges Dallemagne (Les Engagés) ce matin dans la DH. Il est également venu donner son point de vue sur le plateau de LN24. "Il y a une très forte opacité sur ce dossier. Pas du tout de transparence comme la ministre de la Défense le prétend. On est face à un contrat qui explose. On prend ces décisions sur un coin de table. Le parlement aurait du donner son avis, mais ce n'est pas le cas. Et l'inspecteur des finances n'a pas donné son avis non plus", insiste le député. "On est face à une démocratie parlementaire qui ne fonctionne absolument pas."