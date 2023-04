La N-VA veut que les autorités puissent retirer les plaques d’immatriculation à caractère haineux ou antisémite

En février dernier, la photo d’un véhicule immatriculé “HH-88”, perçu par certains comme une référence à Adolph Hitler, circulant dans Bruxelles avait suscité l’émoi et avait ravivé le débat autour du filtrage des plaques d’immatriculation personnalisées. Interrogé par le député N-VA Michael Freilich, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet a fait savoir que le propriétaire du véhicule a été contacté par les services du SPF Mobilité afin de changer sa plaque. “Les démarches sont en cours pour changer la plaque. Elle sera alors mise sur liste noire et ne sera plus jamais accordée”, a indiqué le ministre dans sa réponse, en précisant que “l’arrêt royal relatif à l’immatriculation des véhicules ne permet pas de supprimer d’office une plaque d’immatriculation au seul motif de son inscription”. Les autorités ne ne peuvent actuellement pas supprimer les plaques déjà en circulation.