Un projet important est en train de réaliser, la création d'un budget de deux milliards pour nos bâtiments scolaires. "C'est du jamais vu en fédération Wallonie-Bruxelles, démarre Frédéric Daerden avant de donner plus de détails. Il y a un véritable besoin. La plupart des bâtiments nécessitent un investissement. Le premier élément sera une enveloppe de 400 millions, suivi du budget d'un milliard et demi."

Comment la fédération Wallonie-Bruxelles peut-elle débloquer un tel budget alors qu'elle est en déficit ? "Nous sommes en déficit et nous avons un endettement inférieur à 100% de nos recettes. Ce qui est nettement moins que les autres entités. A court et moyen terme, il n'y aucune inquiétude à avoir, rassure le Liégeois qui explique que ce projet ne perturbera pas les autres budgets de la Fédération. "Le temps que ces projets se valident, se préparent et se réalisent, les payements seront étalés sur plusieurs années. Cela ne sera pas au détriment d'autres choses."

Concernant l'évaluation des enseignants, qui divise dans la profession, elle sera bien maintenue selon Frédéric Daerden. "C'est quelque chose qu'on voit dans la plupart des métiers et de nécessaire. C'est intéressant d'avoir une discussion avec son supérieur pour voir ce qu'il y a à améliorer et aussi ce qu'il y a de bien. Il est possible que l'un ou l'autre soit identifié comme 'n'ayant pas trouvé la bonne voie' et devra trouver la bonne un autre métier."

Pour aborder le sujet quotidien de la formation en alternance, Frédéric Daerden est revenu sur les propos de Willy Borsus, invité la veille. "Il faut clarifier le modèle et l'intensifier. La formation en alternance est bonne pour certains métiers mais pas pour tous. Cependant, il faut compléter cette alternance par une autre formation de la fédération Wallonie-Bruxelles sur des matières de base. Une collaboration est nécessaire entre les régions et les fédérations.